Филиалът на Русенския университет в Разград получи стойки за велосипеди като дарение от Ротари клуба в града

Филиалът на Русенския университет „Ангел Кънчев“ в Разград получи като дарение стойки за велосипеди. Те са предоставени от ротарианците от клуба в Разград, съобщи за БТА директорът на Филиал - Разград проф. д.н. Станка Дамянова. Стойките вече са поставени пред двата корпуса на висшето училище.

„Тази прекрасна инициатива е адресирана към всички, които ползват велосипеди и искат да живеят в екологична среда. Безспорно карането на велосипед е полезно за физическото и психическото здраве на човека. Подобрява се работата на редица органи, на сърдечно-съдовата система, заздравяват се мускулите, намалява стреса и теглото е под контрол“, посочи проф. Дамянова. Тя подчерта, че карането на велосипед подобрява издръжливостта, координацията и настроението. По думите й велосипедът същевременно е екологичен и социален начин на придвижване.

„Посланието на ротарианците от клуба е да се насърчи ползването на велосипедите, като едни от най-екологичните начини за придвижване в градска среда. Велосипедите не замърсяват околната среда и намаляват трафика на движението“, каза още директорът на Филиал - Разград.

Тя добави, че президентът на Ротари клуб – Разград Цветелина Ботева е изразила удовлетворение от реализираната идея и пожелала да бъде полезна новата придобивка на висшето училище в града. Ботева е поздравила академичната общност и по случай 80-годишнината на Русенския университет.

Проф. Дамянова заяви, че Русенският университет и Филиалът му в Разград работят за развитието на региона, доказателство за което са ползотворното сътрудничество с бизнеса, местната администрация, доброволчески и неправителствени организации, сред които и Ротари клубът. Клубът подкрепя ежегодно провеждането на научния форум, който организира в Разград Филиалът на Русенския университет "Ангел Кънчев".

Ротарианците в Разград се включват в различни инициативи за подпомагане на общностите в града и областта.