Посланикът на България в Армения Никола Николов връчи копия на акредитивните си писма на зам.-министъра на външните работи на Армения Вахан Костанян

Новоназначеният извънреден и пълномощен посланик на България в Армения Никола Николов връчи копия на акредитивните си писма на зам.-министъра на външните работи на Армения Вахан Костанян, съобщиха от Министерството на външните работи на официалната си страница.

По време на срещата бе направен преглед на състоянието на двустранното партньорство между двете държави, като акцент бе поставен върху издигане на двустранните отношения на друго ниво. Обсъдени бяха и други теми в това число сътрудничеството в областта на външната политика, икономиката и търговията, енергетиката, науката, иновациите и развитието на технологиите, както и образованието и културата.

Заместник-министър Вахан Костанян изрази задоволство, че България отново има свой посланик в Армения, което ще способства за развитие и надграждане на двустранния диалог във всички сфери от взаимен интерес.

На 7 ноември, с указ, публикуван в Държавен вестник, президентът Румен Радев назначи Никола Георгиев Николов за посланик на България в Армения.