Изложба от 130 ценни предмета поставя акцент върху европейското и руското декоративно изкуство от края на XIX век до наши дни

Изящни бижута, диаманти и имперски шедьоври са част от над 130 ценни предмета, които могат да бъдат разгледани в столичната галерия Artmark до 18 декември. Същата вечер те ще бъдат предложени в коледния търг на Artmark Bulgaria „Декоративно изкуство и бижута“, съобщават домакините.

От екипа посочват, че търгът поставя акцент върху европейското и руското декоративно изкуство от края на XIX век до наши дни, като напомня за ролята на майсторството и изтънчената изработка като част от културната идентичност.

Сред най-ценните обекти в селекцията изпъкват сребърен емайлиран сервиз за чай, изработен в московско ателие през 1894 г. – изключителен пример за фино руско емайлиране, руски ковш (черпак) от работилницата „Овчинников“ – рядък образец на императорското сребро с богата скулптурна орнаментика, позлатен бронзов каминен ансамбъл с часовник и свещници с механизъм Japy Frères от XIX век, каминен часовник в стил „Бул“, от периода на Наполеон III, с деликатни инкрустации, резбована чаша от сребро и слонова кост (1871 г.) – колекционерски артикул със сертификат CITES, бижута в стил „Фаберже“ и редки камъни, съобщават организаторите на събитието.

Както БТА писа, 175 произведения с музейна стойност, сред които редки български шедьоври, модернистична живопис и значими творби от културното наследство, ще бъдат показани до 16 декември в галерия Artmark в София. Същата вечер ще бъдат предложени и в Зимния аукцион за изкуство.

/ВСР