Варненският апелативен съд потвърди размера на паричната гаранция на кмета Благомир Коцев

Варненският апелативен съд потвърди определението на Окръжния съд в града, с което бе изменена мярката за неотклонение на кмета Благомир Коцев от "задържане под стража" в парична гаранция от 200 000 лева. Както БТА информира, защитата му внесе жалба, с която поиска мярката му да бъде променена в подписка, или изобщо да няма такава.

Апелативният съд намира, че съществува изискваното от закона наличие на обосновано предположение за съпричастност на подсъдимия към престъпленията, за които е обвинен. Освен това размерът на гаранцията трябва да съответства на материалните възможности на подсъдимия, а има събрани достатъчно данни за доходите на кмета. Те показват, че между 2022 г. и 2024 г. е имал допълнителен доход извън този от заплатата си. С тези аргументи Апелативният съд определя, че видът и размерът на взетата мярка за неотклонение не трябва да бъдат променяни.

Решението не подлежи на обжалване.

Кметът на Варна бе задържан на 8 юли, а случаят бе поет от Софийска градска прокуратура. На 13 ноември Софийската градска прокуратура внесе обвинителен акт в Софийски градски съд. На съд заедно с Коцев бяха предадени още четирима обвиняеми за общо 12 престъпления. На 19 ноември Върховният касационен съд реши делото да се разглежда в Окръжен съд-Варна, а не от Софийския градски съд. Чрез централизираната система за случайно разпределение на делата за съдия по процеса бе определена Светла Даскалова. На 27 ноември Коцев бе пуснат под гаранция от 200 000 лева.