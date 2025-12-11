Австрийският парламент гласува забрана на забрадките в училище за момичета до 14 години

Австрийският Национален съвет (парламентът) прие днес с голямо мнозинство забрана за носенето на забрадки в училищата за момичета под 14-годишна възраст, предаде австрийската новинарска агенция АПА. Против гласуваха депутатите от партията на Зелените, въпреки че принципно подкрепят идеята, тъй като смятат, че конкретният закон е противоконституционен.

Забраната на носенето на забрадки ще важи за кърпи, които „покриват главата според ислямските традиции“. Забраната за носене на забрадка не се отнася за училищни мероприятия извън сградата на училището. Санкции са възможни от учебната 2026/27 г., като крайна мярка ще бъдат налагани глоби от 150 до 800 евро.

От страна на коалиционните партии беше заявено, че темата за забрадките е станала много актуална през последните години. Освен натискът от семейната среда, има и млади мъже, които се чувстват призвани да бъдат пазители на нравите, заяви министърът на интеграцията Клаудия Плаколм. Забрадката не е просто парче плат, а знак за потисничество.

Правителството предполага, че около 12 000 момичета ще бъдат засегнати от закона, който ще се прилага във всички държавни и частни училища.

Председателят на парламентарната група на НЕОС Яник Шети заяви, че не става въпрос за ограничаване на свободата, а за защита на свободата на момичетата до 14-годишна възраст. Министърът на образованието Кристоф Видеркер говори за основното право на личностно развитие и изява, независимо от ограничения.

Представителите на Австрийската партия на свободата (АПС) изразиха мнението, че темата е актуална само защото през последните години е била допусната „масова имиграция”. АПС също така изрази недоволство, че не се въвежда забрана на забрадките и за учителките.