Подробно търсене

ОБНОВЕНА Росица Денчева достигна четвъртфиналите на сингъл на турнир по тенис в Египет, отпадна на двойки

Васил Трифонов
Росица Денчева достигна четвъртфиналите на сингъл на турнир по тенис в Египет, отпадна на двойки
Росица Денчева достигна четвъртфиналите на сингъл на турнир по тенис в Египет, отпадна на двойки
Росица Денчева, снимка: кореспондент на БТА в Пловдив Боян Ботев (АК)
Шарм Ел Шейх, Египет,  
11.12.2025 15:46 | ОБНОВЕНА 11.12.2025 16:36
 (БТА)

Българката Росица Денчева достигна четвъртфиналите на сингъл на турнир по тенис на твърда настилка в Шарм Ел Шейх (Египет) с награден фонд 30 хиляди долара.

Денчева надделя над поставената под номер 3 Жюли Белграве (Франция) с 6:4, 6:2 в мач, продължил час и 23 минути.

18-годишната българка проби съперничката си още в началото, но изостана с 1:4 след четири последователни гейма за Белграве. Впоследствие Денчева се съвзе и до края на сета не даде нито един гейм на французойката. Тя продължи серията си и дръпна с 4:1 във втората част по пътя си към крайната победа.

На четвъртфиналите поединично Росица Денчева ще се изправи утре срещу американката Хиба Шейх.

Във втория си мач за деня българката отпадна на четвъртфиналите на двойки. Тя и полякинята Ана Хертел, втори поставени при дуетите, загубиха от Полина Кухаренко и Даря Хомуцянская (Беларус) с 5:7, 6:1, 4-10.

/ДВ/

Свързани новини

12.12.2025 11:32

Денчева отпадна на четвъртфиналите на сингъл на турнир по тенис в Египет

Българката Росица Денчева отпадна на четвъртфиналите на сингъл на турнир по тенис на твърда настилка в Шарм Ел Шейх (Египет) с награден фонд 30 хиляди долара. Денчева загуби от американката Хиба Шейх с 1:6, 2:6 за 73 минути 18-годишната българка
08.12.2025 10:49

Най-добрата българска тенисистка Виктория Томова се изкачи с едно място в световната ранглиста при жените

Най-добрата българска тенисистка Виктория Томова се изкачи с едно място в световната ранглиста при жените. Така тя вече заема 131-ва позиция с 557 точки. Изабелла Шиникова се изкачи с 15 места в ранглистата на двойки, като 34-годишната софиянка вече е 331-а в света.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 17:27 на 13.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация