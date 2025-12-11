Драматичният театър – Пловдив отбелязва своята 144-та годишнина с премиерния спектакъл „Влюбеният дирижабъл. Съдбата на поета“

Драматичният театър – Пловдив отбеляза 144-та си годишнина с премиерата на спектакъла „Влюбеният дирижабъл. Съдбата на поета“. На пресконференция представители на театъра представиха акцентите в програмата си за следващата година и детайли за новия спектакъл.

„Първо искам да поздравя целия театър и нашата публика с нашия празник – 144 години Драматичен театър – Пловдив. Днес е двоен празник, защото освен рождения ден на театъра, ние решихме да подарим на публиката един поетичен спектакъл, който за първи път се случва в нашия театър – „Влюбеният Дирижабъл“, каза директорът Сузанна Арутюнян-Василевска. Тя припомни и други важни събития през годината – премиерите на REX 2084 и „Берлин, Берлин“, финализирането на VR-зоната в Музея на театъра, научната конференция „Средиземно море – преплитане на цивилизации“ и изложбите на пловдивски ученици.

Спектакълът е театрална композиция по стихове и спомени на Иван Методиев, Добромир Тонев, Миряна Башева и Гриша Трифонов, автор на композицията и текстовете е Александър Секулов, а сценичната адаптация и режисура – Диана Добрева. В него участват Константин Еленков, Мартин Раков, Мария Сотирова, Борис Кръстев и други, със сценография на Ванина Цанева и костюми на Мария Колева.

„Единственият начин да материализираме разбирането за същността на българската поезия беше да направим спектакъл за съдбата на поета. Това не е поетичен спектакъл – вътре има стихове, но това е абсолютно драматичен спектакъл“, посочи Секулов. Режисьорът Диана Добрева допълни: „Процесът по създаване на спектакъла изтече през нас и нищо не го спря. Мисля, че имаше ангел-хранител, който ни помагаше, и такъв стана и спектакълът.“

Драматичният театър – Пловдив продължава да развива нови проекти и да участва активно в културния живот на града, като съчетава творческа продукция с инициативи за общността и социална ангажираност.