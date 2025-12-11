Олимпиакос привлече играч с над 400 мача в НБА

Подробно търсене

Монте Морис (с топката) / снимка: AP Photo/David Zalubowski
Пирея,  
11.12.2025 15:40
Американският гард Монте Морис подписа договор с шампиона на Гърция Олимпиакос, съобщиха от клуба.

30-годишният Морис ще играе за пръв път в кариерата си извън Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада, където той има 426 мача в редовния сезон за отборите на Денвър Нъгетс, Вашингтон Уизардс, Детройт Пистънс, Минесота Тимбъруулвс, Финикс Сънс и Индиана Пейсърс.

Договорът на Морис с Олимпиакос е до края на тази година, а дебютът му с червено-белия екип може да бъде още в петък при гостуването на Барселона от 15-ия кръг в Евролигата.

