От Ботев Пловдив поискаха отмяна на наказанието на старши треньора на отбора Димитър Димитров

От Ботев Пловдив входираха официално писмо до Българския футболен съюз (БФС) във връзка с наложеното наказание на старши треньора на отбора Димитър Димитров, съобщиха от клуба. От управата на "жълто-черните" настояват за отмяна на санкцията на Херо.

БТА припомня, че за обиди на длъжностно лице наставникът на "канарчетата" бе наказан от Дисциплинарната комисия към БФС със спиране на треньорските му права за 3 срещи и парична санкция в размер на 3000 лева след гостуването на "жълто-черните" на Локомотив София в 19-ия кръг на Първа лига.

"Уважаеми дами и господа,

Във вчерашния ден старши треньорът на ПФК Ботев Пловдив – Димитър Димитров бе наказан със забрана за изпълняване на функции за три срещи и глоба в размер на 3000 лева. Решението на Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз определено ни изненада и по никакъв начин не кореспондира със случилото се на мача с ПФК Локомотив София.

Проверка в докладите на съдията и делегата след срещата в столичния квартал „Надежда“ показват, че поведението на служебните лица е описано като „коректно“ и „много добро“. Нещо повече – съдиите на срещата не са съставили допълнителен доклад, а единственият посочен за провинение е помощник-треньорът на домакините Живко Миланов.

Налагането на санкции от ДК към БФС се обосновава именно на докладите на длъжностните лица. В случая те показват, че няма никаква забележка по отношение поведението на Димитър Димитров на двубоя с Локомотив София.

ПФК Ботев Пловдив застава изцяло зад своя старши треньор и настоява за незабавна отмяна на наказанието и наложената парична санкция. Обръщаме се към Апелативната комисия с искане за незабавна среща на ръководния орган на комисията и взимане на решение още преди сблъсъка със Спартак Варна за Купата на България", написаха от управата на "канарчетата".