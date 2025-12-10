„Амазон“ ще инвестира 35 милиарда долара в Индия през следващите пет години

Американският гигант в сектора на електронната търговия на дребно „Амазон“ (Amazon) съобщи днес, че почти ще удвои инвестираните до момента средства в Индия с цел увеличаване на износа, създаване на работни места и развитие на иновациите в областта на изкуствения интелект (ИИ) в страната, предаде Франс прес.

„Амазон“ обяви намерението си да инвестира над 35 милиарда долара във всички свои дейности в Индия до 2030 г., надграждайки близо 40-те милиарда долара, вече вложени в страната“, обяви американската компания в прессъобщение.

„Тази инвестиция ще се фокусира върху разширяване на дейностите и върху три стратегически стълба - дигитализация, задвижвана от изкуствен интелект, растеж на износа и създаване на работни места“, съобщава „Амазон“.

Гигантът в електронната търговия посочва, че към момента е инвестирал както във физическа, така и в дигитална инфраструктура, включително транспортни мрежи, центрове за данни, онлайн платежни платформи и технологично развитие.

„Радваме се, че продължаваме да бъдем двигател на растежа в Индия“, заяви Амит Агарвал, старши вицепрезидент за развиващите се пазари в „Амазон“.

Много глобални компании обявиха значителни инвестиции тази година в страната, която е петата по големина икономика в света и се очаква до края на годината да има над 900 милиона интернет потребители.

Вчера технологичната корпорация „Майкрософт“ (Microsoft) обяви своята най-голяма инвестиция в Азия досега - американският технологичен концерн планира да вложи 17,5 милиарда долара в Индия през следващите четири години за развитие на инфраструктура за облачни услуги и изкуствен интелект в страната.

Това съобщи в публикация в платформата „Екс“ (X) Сатя Надела, главен изпълнителен директор на компанията, след среща в Делхи с индийския премиер Нарендра Моди.