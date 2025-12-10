Подробно търсене

Лидерът в Тихоокеанската дивизия Анахайм Дъкс спечели с 4:3 след дузпи срещу Питсбърг Пенгуинс в НХЛ

Ивайло Георгиев
Лидерът в Тихоокеанската дивизия Анахайм Дъкс спечели с 4:3 след дузпи срещу Питсбърг Пенгуинс в НХЛ
Лидерът в Тихоокеанската дивизия Анахайм Дъкс спечели с 4:3 след дузпи срещу Питсбърг Пенгуинс в НХЛ
Снимка: AP Photo/Gene J. Puskar
Ню Йорк,  
10.12.2025 08:53
 (БТА) 
Първенство на Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ), мачове от редовния сезон:

Монреал - Тампа Бей         - 1:6
НЙ Айлъндърс - Лас Вегас    - 5:4 след дузпи
Отава - Ню Джърси           - 3:4
Филаделфия - Сан Хосе       - 4:1
Питсбърг - Анахайм          - 3:4 след дузпи
Каролина - Кълъмбъс         - 4:1
Сейнт Луис - Бостън         - 2:5
Уинипег - Далас             - 3:4
Едмънтън - Бъфало           - 3:4 след продължение
Нешвил - Колорадо           - 4:3 след дузпи

Лидери в отделните дивизии

Източна конференция
Атлантическа дивизия: Тампа Бей 36, Бостън 36, Детройт 35
Столична дивизия: Вашингтон 39, Каролина 38, НЙ Айлъндърс 37

Западна конференция
Централна дивизия: Колорадо 49, Далас 47, Минесота 37
Тихоокеанска дивизия: Анахайм 39, Вегас 37, Лос Анджелис 35

/ГК/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 09:03 на 10.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация