Лидерът в Тихоокеанската дивизия Анахайм Дъкс спечели с 4:3 след дузпи срещу Питсбърг Пенгуинс в НХЛ

Първенство на Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ), мачове от редовния сезон: Монреал - Тампа Бей - 1:6 НЙ Айлъндърс - Лас Вегас - 5:4 след дузпи Отава - Ню Джърси - 3:4 Филаделфия - Сан Хосе - 4:1 Питсбърг - Анахайм - 3:4 след дузпи Каролина - Кълъмбъс - 4:1 Сейнт Луис - Бостън - 2:5 Уинипег - Далас - 3:4 Едмънтън - Бъфало - 3:4 след продължение Нешвил - Колорадо - 4:3 след дузпи Лидери в отделните дивизии Източна конференция Атлантическа дивизия: Тампа Бей 36, Бостън 36, Детройт 35 Столична дивизия: Вашингтон 39, Каролина 38, НЙ Айлъндърс 37 Западна конференция Централна дивизия: Колорадо 49, Далас 47, Минесота 37 Тихоокеанска дивизия: Анахайм 39, Вегас 37, Лос Анджелис 35