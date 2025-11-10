Победителите в допълнителните категории и носителят на специалната награда на конкурса "Мениджър на годината 2025" бяха обявени тази вечер

Победителите в категориите "Най-добър нов бизнес", "Бизнес в първите 20 милиона", "Бизнес трансформация" и "Екип на годината", както и една специална награда - за развитие на регионите на името на проф. Лъчезар Цоцорков, на конкурса "Мениджър на годината", бяха обявени на тържествената церемония, която се провежда в Софийската опера и балет тази вечер. БТА е медиен партньор на конкурса.

В събитието по отличаване на бизнес ръководители за прилагането на добри управленски практики по традиция участва и президентът Румен Радев.

Победител в категорията "Най-добър нов бизнес" е "Метрикс Диджитал ЕООД България", а призивът бе връчен от Добри Митрев, председател на управителния съвет на Българската стопанска камара (БСК).

Победител в категорията "Бизнес в първите 20 милиона" стана "Оренда Груп ООД". Наградата прие Силвия Павлова, управител на компанията, а статуетката връчи Калин Генчев, търговски директор на "Билборд" АД.

Победител в категория "Бизнес трансформация" е "Фесто България ЕООД". Наградата прие инж. Калин Добрев, управител на компанията, а тя бе връчена от Рени Миткова, управител на "ЕОС Матрикс ЕООД".

Победител в категория "Екип на годината" е "БТЛ Индъстрийз ЕАД". Наградата получи Веселин Каравасилев, изпълнителен директор на компанията. Тя бе връчена от арх. Весела Мирянова, изпълнителен директор на "Артекс Инженеринг".

Наградата за развитие на регионите на името на проф. Лъчезар Цоцорков бе връчена на "Ардес Информационни Технологии ЕООД". Наградата получи инж. Димитър Димитров, собственик на компанията.

Тази година над 120 компании са заявили участие в конкурса.