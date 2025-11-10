Роналд Куман смята, че Матайс де Лихт заслужено се връща в националния отбор на Нидерландия и похвали дебютанта Лучано Валенте

Защитникът Матайс де Лихт заслужено се връща в националния отбор на Нидерландия и поканата му е резултат от силните мачове напоследък за Манчестър Юнайтед, заяви селекционерът на "лалетата" Роналд Куман на пресконференция днес.

Де Лихт, който в събота отбеляза решаващ изравнителен гол за Юнайтед съвсем в края срещу Тотнъм, се връща в групата и заема мястото на Стефан де Фрай от Интер (Милано), който не е извикан за мачовете с Полша и Литва. Тимът на Нидерландия води с 3 точки пред Полша и има много по-добра голова разлика и ще се класира директно за Световното първенство през 2026-а година, ако спечели във Варшава в петък. Но дори и това да не се случи, пътят им към Северна Америка ще бъде трасиран от успех над Литва в Амстердам в понеделник.

"Отчасти, решението да го извикам е базирано и на игровото му време, тъй като Нейтън Аке няма 50 процента от мачовете за Манчестър Сити. Но си е част от нашия отбор, без съмнение“, обясни Куман на пресконференцията по време на първия ден от лагера на Нидерландия.

"По принцип решавам индивидуално за всеки футболист, който е тук в състава. Но смятам, че трябва да избера Матайс за това, което показва. Той премина през труден период и го знае. Аз говорих с него и му обясних, че не изглежда уверен в действията си. Но сега е много по-добре. Позицията му в клуба като важност, а и представянето му на терените във Висшата лига, винаги са важен фактор", обясни още Куман.

Що се отнася до мястото на Аке, наставникът подчерта, че той играе с ляв крак и това помага за баланса в отбраната, тъй като болшинството бранители са с десен.

"Самият Нейтън също е притеснен от факта, че не играе редовно. Но той е един от моите капитани и важен за климата в съблекалнята. Също така е централен бранител с ляв крак, каквито нямаме много. Това е важно, но също така е важно и това, че където и да го поставим, дава всичко от себе си и играе максимално отдадено", допълни наставникът.

Той се спря и на присъствието на 22-годишния атакуващ полузащитник Лучано Валенте от Фейенорд. Момчето има баща италианец и майка от Нидерландия, така че е бил в първото си право да избере и двете страни, когато е търсен от федерациите. След 8 мача и 4 гола за отбора до 21 години на Нидерландия логичната стъпка е да бъде извикан за първи път и в мъжкия тим.

Треньорът изрази възхищението си от играча на Фейенорд и посочи, че би искал да го види в действие отблизо.

"Ситуацията в тренировъчния лагер е прекалено ясна. Не сме се събрали да правим някого щастлив, а да изберем най-добрия отбор, който може да отиде на Световното първенство. Но първо, да се класираме за него. Надяваме се да го направим в петък. И все пак повикването на Валенте наистина е с цел да го опознаем по-добре като футболист“, каза още бившият централен бранител на Барселона.

Във всеки случай, Куман е впечатлен от това, което Валенте показа този сезон. "Не знам дали изненадан е правилната дума. Но преминаването от клуб като Грьонинген към Фейенорд е доста голямо, във всяко едно отношение. Той се адаптира фантастично и започна да играе доста бързо. Не бива да забравяме, че той дори не беше в стартовия състав на младежите миналото лято. Нещата могат да се развият много бързо за някои играчи и това е пред очите ни“, завърши специалистът.