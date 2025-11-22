Подробно търсене

Известният италиански тенис специалист Клаудио Пистолези проведе две открити тренировки в първия ден от визитата си в България

Кремена Младенова
Известният италиански тенис специалист Клаудио Пистолези проведе две открити тренировки в първия ден от визитата си в България
Известният италиански тенис специалист Клаудио Пистолези проведе две открити тренировки в първия ден от визитата си в България
снимка: Българска федерация по тенис
София,  
22.11.2025 22:25
 (БТА)

Световноизвестният Клаудио Пистолези проведе две открити тренировки в първия ден от визитата си в България, съобщиха от Българската федерация по тенис.

Италианецът проведе занимание в следобедните часове на базата на ТК Виа Тенис Стар, а преди това даде открит урок и на състезателите от ТК Некст Джен. Италианецът се срещна с младите таланти, като по този начин иска да предаде опита на италианската система, която е най-успешна в последните години. В неделя на базата на Български Winbet ще се проведе семинар на тема "Пътища за развитие на юношите към професионалния тенис".

Събитието е организирано от Българска федерация по тенис, Италианската търговска камара в България и Трио консулт ООД.

Клаудио Пистолези е един от водещите лектори в сферата на треньорското обучение. Специалистът е известен с работата си като личен треньор на Моника Селеш, Робин Сьодерлинг, Симона Халеп и други големи шампиони. Като състезател е европейски шампион до 18 години и победител в юношеското Открито първенство на САЩ. Пистолези е дългогодишен член на Съвета на играчите на АТП и на италианския отбор за Купа Дейвис. Основател на Глобалната Професионална Тенис Треньорска Асоциация (GPTCA), сертифицирана от АТП.

Семинарът се провежда под патронажа на председателя на Управителния съвет на БФТенис Стефан Цветков и на председателя на Италианската търговска камара в България Алесандро Герето.

Утре Клаудио Пистолези ще се срещне с медиите в 12.30 часа на базата на Български национален Winbet тенис център в Борисовата градина в София.

/КМ/

Свързани новини

22.11.2025 13:49

Световноизвестният Клаудио Пистолези посети тенис клубове преди семинара си в София

Семинарът се провежда под патронажа на председателя на Управителния съвет на БФ Тенис Стефан Цветков и на Председателя на Италианската търговска камара в България Алесандро Герето.
11.11.2025 15:00

Клаудио Пистолези ще бъде лектор на еднодневен семинар в София на 23 ноември

Българска федерация по тенис, Италианската търговска камара в България и „Трио консулт“ организират семинар с един от водещите лектори в сферата на треньорското обучение Клаудио Пистолези на 23 ноември в Български национален WINBET тенис център ,
24.10.2025 12:50

Световноизвестният италиански треньор Клаудио Пистолези ще проведе семинар в България

Семинарът се провежда под ръководството на Председателя на УС на БФТ Стефан Цветков и на Председателя на Италианската търговска камара в Бъргария Алесандро Герето. Записванията се осъществяват чрез мейл на trioconsultbg@gmail.com в срок до 15 ноември.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 04:52 на 23.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация