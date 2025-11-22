Подробно търсене

ОБНОВЕНА Трафикът на летището в Айндховен е спрян заради забелязани дронове

Илиян Цвейн
Илюстративна снимка: AP/Jose Luis Magana, архив
Амстердам,  
22.11.2025 22:44 | ОБНОВЕНА 22.11.2025 23:07
 (БТА)

Въздушният трафик на нидерландското летище в Айндховен беше преустановен тази вечер, след като в района са забелязани да прелитат няколко дрона, съобщи министърът на отбраната на Нидерландия Рубен Брекелманс в „Екс“ (X), предаде Ройтерс.

„Оборудването за противодействие на дронове е готово за действие“, заяви Брекелманс и добави, че разследването на случая продължава.

От въоръжените сили на Нидерландия съобщиха по-рано днес, че са използвали оръжие срещу дронове, забелязани снощи над военновъздушната база Фолкел в югоизточната част на страната. Базата се намира на около 40 километра (25 мили) североизточно от Айндховен.

Летището в Айндховен бива използвано както за граждански, така и за военни полети. Всички полети са временно спрени, уточни военният министър.

През последните месеци редица случаи на забелязани дронове, чийто произход е неизвестен, бяха причина за затруднения на трафика на летища из цяла Европа, а председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен опрели тези нарушения на въздушното пространство като „хибридна война“.

През септември над 20 руски дрона навлязоха в полското въздушно пространство, а три руски военни самолета нарушиха въздушното пространство на Естония за 12 минути.

/ИЦ/

Свързани новини

22.11.2025 17:24

Нидерландската армия е използвала оръжие срещу дронове, забелязани над военна база

Нидерландските въоръжени сили са използвали оръжие срещу дронове, забелязани снощи над военновъздушна база в югоизточната част на страната, предаде Ройтерс, като цитира изявление на министерството на отбраната. Служителите на силите за сигурност в
05.11.2025 19:41

Дроновете над летището в Брюксел не са дело на любители, заяви Белгия

Белгийският министър на отбраната Тео Франкен заяви, че случаят с дроновете, предизвикали отмяната на десетки полети на летището в Брюксел, не е дело на любители, предаде ДПА. "Ясно е, че тук става дума за нещо по-голямо", каза Франкен пред
03.10.2025 07:50

Летището на Мюнхен възобнови работа, след като 17 полета бяха анулирани заради забелязани дронове

Международното летище на германския град Мюнхен възобнови работа, след като бе затворено заради дронове, забелязани в района снощи - в навечерието на националния празник на Германия, предаде Ройтерс.
22.09.2025 23:53

Заради забелязани дронове летището в Копенхаген беше временно затворено

Дронове, забелязани в района на летището на датската столица Копенхаген, наложиха спиране на излитането и на кацането на самолети там, предаде Ройтерс. Според полицията в района на летището са забелязани да прелитат 2-3 големи дрона. Заради

