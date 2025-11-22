Пол Погба се завърна на терена като професионален футболист при тежка загуба на Монако като гост на Рен във френското първенство

Бившият френски национал и някогашна звезда на Ювентус (Торино) Пол Погба отново е професионален футболист след повече от две години извън терена. Световният шампион от 2018 година, се появи днес в игра за Монако в 85-ата минута на мача, който отборът му играеше в Рен.

Погба замени младия Мамаду Кулибали, когато резултатът беше 4:0 за Рен. Неговото влизане в игра беше посрещнато с бурни овации от публиката на стадион „Роазон Парк“, която аплодира и първите му докосвания на топката.

Халфът на Монако, който може да се похвали и със спечелена световна титла, не е бил част от професионален отбор и професионален мач от 3 септември 2023-а. Това беше по време на срещата на Ювентус Торино срещу Емполи (2:0) в италианското първенство, преди да бъде отстранен от терените поради допинг и няколко контузии.

От пристигането му в Монако в края на юни, датите за завръщането му бяха отлагани няколко пъти поради мускулна травма в дясното бедро по време на международната пауза през октомври, а след това и поради навяхване на глезена две седмици по-късно.

Мачът в Рен е първият в кариерата на Погба (32 години, 91 мача за националния отбор) в Лига 1.

В крайна сметка Рен спечели срещата с 4:1 с решаващата помощ на Мехди Камара, който подаде за първото попадение, реализирано от Абделхамид Ет-Будлал в 20-ата минута, а след това сам вкара за 2:0 три минути след началото на втората част. Ситуацията за гостите се усложни в 66-ата минута, когато Денис Закария беше отстранен с директен червен картон заради спъване отзад.

В 73-та минута Бреел Емболо покачи на 3:0 благодарение на подаване на Томаш Франковски, а Людовик Блас вкара дузпа десет минути по-късно за 4:0. Мика Биерит оформи крайния резултат в последните секунди с почетен гол за Монако.

С този успех Рен събра 21 точки и се придвижи на 5-о място в класирането, на 7 от лидерите Марсилия и Ланс. Монако е 8-и с 20 след трети пореден загубен двубой.

В другата среща от днес Ланс се наложи с 1:0 над Страсбург и от 3-о място вече има 28 точки, с които поделя върха с Марсилия. Страсбург е на 4-а позиция с 22. Оспорваната среща беше решена от единствения гол на Пиер Ганию в 69-ата минута, а и двата отбора имаха шансове да променят крайния резултат.

Срещи от 13-ия кръг на футболното първенство на Франция: Ланс - Страсбург - 1:0 Рен - Монако - 4:1 по-късно днес: Пари Сен Жермен - Льо Авър в неделя: Оксер - Олимпик Лион Нант - Лориен Тулуза - Анже Брест - Мец Лил - ФК Париж от петък: Ница - Олимпик Марсилия - 1:5 В класирането водят Олимпик Марсилия и Ланс с по 28 точки, пред

Пари Сен Жермен с 27, Страсбург с 22. Рен заема 5-ата позиция с 21, Лил,

Монако и Олимпик Лион имат по 20 и други.