Пол Погба се завърна на терена като професионален футболист при тежка загуба на Монако като гост на Рен във френското първенство

Атанас Василев
Людовик Блас вкара четвъртия гол за Рен във вратата на Монако. Снимка: AP Photo/Jeremias Gonzalez
Рен,  
22.11.2025 22:30
 (БТА)

Бившият френски национал и някогашна звезда на Ювентус (Торино) Пол Погба отново е професионален футболист след повече от две години извън терена. Световният  шампион от 2018 година, се появи днес в игра за Монако в 85-ата минута на мача, който отборът му играеше в Рен.

Погба замени младия Мамаду Кулибали, когато резултатът беше 4:0 за Рен. Неговото влизане в игра беше посрещнато с бурни овации от публиката на стадион „Роазон Парк“, която аплодира и първите му докосвания на топката.

Халфът на Монако, който може да се похвали и със спечелена световна титла, не е бил част от професионален отбор и професионален мач от 3 септември 2023-а. Това беше по време на срещата на Ювентус Торино срещу Емполи (2:0) в италианското първенство, преди да бъде отстранен от терените поради допинг и няколко контузии.

От пристигането му в Монако в края на юни, датите за завръщането му бяха отлагани няколко пъти поради мускулна травма в дясното бедро по време на международната пауза през октомври, а след това и поради навяхване на глезена две седмици по-късно.

Мачът в Рен е първият в кариерата на Погба (32 години, 91 мача за националния отбор) в Лига 1.

В крайна сметка Рен спечели срещата с 4:1 с решаващата помощ на Мехди Камара, който подаде за първото попадение, реализирано от Абделхамид Ет-Будлал в 20-ата минута, а след това сам вкара за 2:0 три минути след началото на втората част. Ситуацията за гостите се усложни в 66-ата минута, когато Денис Закария беше отстранен с директен червен картон заради спъване отзад.

В 73-та минута Бреел Емболо покачи на 3:0 благодарение на подаване на Томаш Франковски, а Людовик Блас вкара дузпа десет минути по-късно за 4:0. Мика Биерит оформи крайния резултат в последните секунди с почетен гол за Монако.

С този успех Рен събра 21 точки и се придвижи на 5-о място в класирането, на 7 от лидерите Марсилия и Ланс. Монако е 8-и с 20 след трети пореден загубен двубой.

В другата среща от днес Ланс се наложи с 1:0 над Страсбург и от 3-о място вече има 28 точки, с които поделя върха с Марсилия. Страсбург е на 4-а позиция с 22. Оспорваната среща беше решена от единствения гол на Пиер Ганию в 69-ата минута, а и двата отбора имаха шансове да променят крайния резултат.

Срещи от 13-ия кръг на футболното първенство на Франция:
Ланс - Страсбург        - 1:0
Рен - Монако            - 4:1

по-късно днес:
Пари Сен Жермен - Льо Авър

в неделя:
Оксер - Олимпик Лион 
Нант - Лориен
Тулуза - Анже
Брест - Мец
Лил - ФК Париж

от петък:
Ница - Олимпик Марсилия - 1:5

В класирането водят Олимпик Марсилия и Ланс с по 28 точки, пред 
Пари Сен Жермен с 27, Страсбург с 22. Рен заема 5-ата позиция с 21, Лил, 
Монако и Олимпик Лион имат по 20 и други.

/АВ/

Към 04:52 на 23.11.2025 Новините от днес

