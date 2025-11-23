С исторически спектакъл и препълнена зала в Двореца на културата и спорта във Велико Търново бяха отбелязани 40 години от построяването му

С исторически танцов спектакъл и препълнена зала в Двореца на културата и спорта „Васил Левски“ във Велико Търново бяха отбелязани 40 години от построяването му, както и 840 години от въстанието на Петър и Асен и възстановяването на Втората българска държава.

Национален фолклорен ансамбъл „Българе“ пресъздаде историята на старата столица чрез спектакъла „Търново през вековете“ и силата на българския фолклор, с което заслужи бурните аплодисменти на великотърновската публика. В зрелищната постановка се преплитаха история, мит и фолклор, а десетките танцьори и музиканти се превъплъщаваха в актьори, акробати, каскадьори и бойци, събуждайки чувството на гордост, уважение и вдъхновение у зрителите.

Сценарист, хореограф и режисьор на спектакъла, който бе част от програмата на Община Велико Търново, посветена на 840 години от въстанието на Петър и Асен и възстановяването на Втората българска държава, е създателят на ансамбъл „Българе“ Христо Ив. Димитров. Той благодари на Общината домакин за възлагането на този проект, който припомня великите личности на България, свързани със старопрестолния град. Ако на нас ни е трудно да пресъздадем живота и делото на тези хора, та дори и да го гледаме, колко ли по-трудно е било на тези хора да го изживеят наистина, каза Димитров. Да си рискуват и да си дадат живота, сами да го отнемат от себе си и семействата си, за да можем сега ние да стоим тук в тази зала. Трябва просто да ги почетем, но и да помним тази история, защото който не си познава грешките, обикновено ги повтаря, подчерта той. Димитров обеща, че ансамбъл „Българе“ няма да спре да твори и разкри, че предстоят нови проекти с Община Велико Търново, в които ще се прославят великите търновци. Следващият от тях се очаква да бъде реализиран идната пролет и в него ще оживее Самоводската чаршия, заедно с историите на старопрестолния град.

Временно изпълняващият длъжността директор на ДКС „Васил Левски“ Георги Чукуров припомни, че преди 40 години тази прекрасна сграда е построена за година и половина. Това е уникална конструкция, която 4 десетилетия приема различни спортни и културни мероприятия, добави той, след което представи арх. Татяна Даскалова-Митова, конструирала сградата от белия лист до последния детайл.

Арх. Даскалова изрази своята радост, че вижда залата толкова пълна. Пред публиката тя разказа, че ДКС „Васил Левски“ е неин любим проект, който е направила като млад архитект с присъщата му дързост. Арх. Даскалова припомни, че по времето, когато е строена сградата, във Велико Търново кипи строителна работа по емблематични проекти, свързана с грандиозните чествания на 800-годишнината от въстанието на Петър и Асен. Тя подчерта, че идеята й е била да изгради точно такова многофункционално пространство за всякакви мероприятия, доволна е от постигнатия резултат и ще продължи да помага с каквото може.

За нейните заслуги и любовта й към Велико Търново арх. Даскалова беше наградена със Старопрестолна грамота. Тя й бе връчена от заместник-кмета на града Георги Камарашев, който изказа благодарност от името на всички великотърновци.

В залата бяха и част от хората, работили в ДКС „Васил Левски“ през изминалите 40 години.

БТА припомня, че в края на този месец в Двореца на културата и спорта във Велико Търново предстои голям спортен празник, а през 2026 година - мащабен ремонт на сградата на стойност 11 милиона лева.