Пожарът на товарен кораб в пристанището на Лос Анджелис е до голяма степен овладян, съобщиха властите

Пожарът на товарен кораб, който причини задимяване в части от Лос Анджелис в събота, е „до голяма степен овладян“, съобщиха късно снощи от администрацията на пристанището във втория по големина американски град, предаде Ройтерс.

Заповедта към жителите на два квартала на Лос Анджелис да останат по домовете си, обявена по-рано от кмета Карън Бас, беше отменена. Няма данни за пострадали.

Ограниченията за работа, които бяха наложени за терминалите на пристанището, също са отменени.

Смята се, че пожарът на борда на кораба „Уан Хенри Хъдсън“ (One Henry Hudson) е избухнал около 18:30 ч. местно време в петък вследствие на повреда по електрическата инсталация, докато плавателният съд е бил на док в района Сан Педро в Лос Анджелис.

Официални лица заявиха, че са идентифицирали опасни материали на борда на кораба, поради което и беше издадена заповедта към жителите за оставане по домовете.

Корабът „Уан Хенри Хъдсън“ плава под панамски флаг и акустира на пристанището в Лос Анджелис в сряда, по данни на „Лондон сток ексчейндж груп“ (London Stock Exchange Group -LSEG).