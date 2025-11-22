Железничар (Панчево) победи Партизан (Белград) като гост в сръбското първенство, българинът Силвестър Джаспър с гол

Българинът Силвестър Джаспър вкара гол за Железничар (Панчево) при изненадващата победа на скромния тим с 3:1 като гост над Партизан (Белград) в 16-ия кръг на сръбската Суперлига.

Джаспър, който е от смесен българо-нигерийски произход, се разписа в 19-ата минута за 1:1. Той получи топката в малкото наказателно поле от Алекса Кулянин и беше логично да изравни. Попадението е под номер 4 за Джаспър в сръбското първенство.

А друг българин – играещият за Партизан Янис Карабельов изработи гола, с който „гробарите“ откриха резултата. Софиянецът изведе Неманя Трифунович сам срещу вратаря на Железничар, който не сбърка, но първоначално съдиите маркираха засада. След дълга проверка със системата за видеопомощ (ВАР) голът беше зачетен. Но се оказа, че след 1:1 новият треньор Предраг Миятович не може да промени играта на Партизан каквото и да прави, колкото и нови хора да пуска на терена. В 33-ата минута Железничар излезе напред в резултата чрез Кваку Карикари, а пак той секунди по-късно можеше да направи 1:3, но пропусна.

В 59-ата минута Партизан можеше да изравни, но изстрелът на Трифунович се отби в гредата. Гостите нанесоха своя удар седем минути по-късно чрез Дарио Гъргич, който насочи топката по диагонал в далечния ъгъл.

До края на срещата двата отбора изпуснаха по два гола, като за Железничар веднъж не беше точен Джаспър, а за Партизан на два пъти се провали пред гола Андрия Костич.

Начело в класирането е Партизан (Белград) с 37 точки от 16 мача, пред Цървена звезда (Белград) с 35 от 14. Войводина е на 3-ото място с 30 точки, следвана от Железничар (Панчево) с 25 и други.