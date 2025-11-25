Властите в Истанбул въвеждат промени в движението на метрото в Международния ден за премахване на насилието срещу жени

Валийството на Истанбул е издало заповед за затваряне на намиращата се близо до едноименния площад метростанция „Таксим“ от 15:00 ч. местно време (14:00 ч. българско време) до второ нареждане, съобщи в. „Биргюн“.

От компанията „Метро Истанбул АД“, която управлява подземната железница в турския мегаполис, съобщиха, че в съответствие със заповедта на Валийството метростанцията ще бъде затворена след определения час, като влаковете ще преминават през нея без да спират. От същия час ще бъде преустановено и движението на фуникуляра „Кабаташ-Таксим".

Промените в движението на подземната железница идват в Международния ден за премахване на насилието срещу жени и момичета (25 ноември). По информация на „Биргюн“ различни организации са планирали провеждането на демонстрации в 25 от окръзите на Турция, включително Истанбул, Анкара, Измир, Адана, Бурса и Анталия. По информация на медията се очаква демонстранти да се съберат в района около площад „Таксим“ в Истанбул в 19:00 ч. местно време (18:00 ч. българско време).