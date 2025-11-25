Подробно търсене

Двойка полярни сови, забелязани около езерото Мичиган, привлича любители на птиците в Чикаго

Михаил Евлогиев
Въпреки че полярните сови не са рядкост в Чикаго, честотата им варира значително всяка зима. Снимка: AP/Erin Hooley
Чикаго,  
25.11.2025 11:44
 (БТА)
Двойка полярни сови, забелязани край плажа на езерото Мичиган, привлече любопитни тълпи в Чикаго и породи спекулации за това колко дълго арктическите хищни птици ще останат в района, предаде АП.

В събота над 100 души дойдоха на бетонния кей, който се вдава в езерото, за да зърнат двойката полярни сови. Те са пристигнали малко по-рано, отколкото обикновено правят птиците, и са се задържали  по-дълго, което повдигна въпроси дали това няма да бъде годината на евентуалното „нахлуване“ на този вид в града, пише АП.

Въпреки че полярните сови не са рядкост в Чикаго, честотата им варира значително всяка зима. Обикновено се съобщава за няколко забелязани птици около декември, но понякога в района няма никакви екземпляри. „Номадският им характер ги прави трудни за изучаване или за разпознаване на поведенческите им модели“, каза Едуард Уордън, президент на местното орнитоложко дружество.

Тази година две птици са били видени на плаж близо до резервата „Монтроуз Пойнт" в северната част на града. Трети екземпляр е бил забелязан за кратко на плаж на няколко километра южно оттам, според Чикагското орнитоложко дружество.

Полярните сови живеят отвъд Северния полярен кръг през лятото. Според експерти в някои години част от птиците остават на север, докато други мигрират към Южна Канада и Съединените щати през зимата. В световен мащаб видът е считан за „уязвим“ от Международния съюз за опазване на природата. В Чикаго птиците намират различна храна, като консумират и дребни бозайници или водоплаващи птици, посочват още от Чикагското орнитоложко дружество.

