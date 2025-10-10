Арктическите тюлени и над половината видове птици са под заплаха, зелената костенурка вече не е застрашен вид, според IUCN

Арктическите тюлени са застрашени от изчезване заради климатичните промени, а повече от половината от видовете птици по света намаляват в резултат на обезлесяването и разрастването на земеделието, според годишната оценка на Международния съюз за опазване на природата IUCN, съобщават Асошиейтед прес и АФП.

На пресконференция костариканката Гретел Агилар, генерален директор на IUCN, каза, че актуализацията насочва вниманието към все по-голямото влияние на човешката дейност върху природата и климата и опустошителните последици, които произтичат от това.

На световния си конгрес в Абу Даби Международният съюз за опазване на природата обяви, че е понижил с една степен статута на качулатия тюлен и той вече е класифициран като "застрашен", както и на брадатия тюлен (морски заек) и грендланския тюлен. Тяхната нова класификация е "почти застрашен".

От организацията посочиха още, че 61 процента от видовете птици в света отбелязват спад в популацията си, спрямо 44 процента през 2016 г.



"Червеният списък" на Международния съюз за опазване на природата вече включва 172 620 вида, от които 48 646 са застрашени от изчезване, се посочва в прессъобщение на организацията. Това са 28,2 процента от видовете в сравнение с 27,9 процента според актуализацията от 2024 г.

Тюлените са жертва на глобалното затопляне, което унищожава естествената им среда на обитаване - ледения щит.



"Глобалното затопляне в Арктика е четири пъти по-бързо, отколкото в останалата част на планетата. Всички бозайници в този регион на земното кълбо, включително моржовете, китовете и белите мечки, страдат от повишаването на температурите, причинено от човешката дейност", отбелязва IUCN.

Тюлените, зависещи от ледения щит, играят централна роля в хранителните вериги, поради което са считани за "ключови видове", припомнят учените.



Международният съюз за опазване на природата посочва и други нарастващи заплахи за тях: морски трафик, добив на полезни изкопаеми и нефт, промишлен риболов и лов.

Колкото до птиците, фактът, че 61 процента от тях намаляват в световен мащаб, е сигнал за тревога, който хората не могат да си позволят да пренебрегнат, казва Стюарт Бъчарт, главен учен на организацията "БърдЛайф интернешънъл".

Годишната актуализация в частност се фокусира върху тропическите гори.

В Мадагаскар 14 вида вече са класифицирани като "почти застрашени" и три като "уязвими". В Западна Африка пет вида са преминали в категорията "почти застрашени". В Централна Америка, от южната част на Мексико до Коста Рика, видът Microcerculus philomela, е класифициран като "почти застрашен" заради обезлесяването.



Международната организация обаче изтъква, че с глобални и целенасочени политики е възможно нещата да се подобрят. Такъв е случаят с зелената костенурка, която се среща във всички топли морета по света и вече не е класифицирана като "застрашен" вид. Новата класификация на вида е "незастрашен", след като световната популация е нараснала с около 28 процента за половин век.

"Това, че сме направили тази голяма крачка в защитата на даден вид, не е причина да сваляме гарда", предупреждават учените.