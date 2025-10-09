Подробно търсене

Нов "червен списък" на застрашените видове ще бъде представен на конгреса на Международния съюз за опазване на природата

Елена Христова
Коралите, 44 процента от които са застрашени, будят най-голяма тревога сред природозащитниците. Снимка: АП/Sam McNeil, File
Абу Даби, ОАЕ,  
09.10.2025 23:30
 (БТА)

Международният съюз за опазване на природата (IUCN) открива днес в Абу Даби, ОАЕ, световния си конгрес, на който ще бъде представен актуализиран "червен списък" на застрашените видове, предаде АФП.

Този списък на растителни и животински видове, изложени на "риск от изчезване", ги класифицира по седемстепенна скала от "незастрашен" до "изчезнал".  

Към момента от 169 420 проучени вида 47 187 са класифицирани като "застрашени", което е повече от една четвърт, отбелязват от Международния съюз за опазване на природата. Сред видовете, които будят на голяма тревога, са коралите, 44 процента от които са застрашени, и земноводните (41 процента).

Актуализираните данни и имената на видовете, чието състояние се влошава, се очаква да бъдат оповестени в Абу Даби.
       
След Марсилия през 2021 г., Обединените арабски емирства са домакини на конгреса на Международния съюз за опазване на природата, който се организира на всеки четири години.

Констатациите са тревожни за биоразнообразието на планетата. Все повече животни страдат от изкуственото трансформиране на естествената среда, климатичните промени и замърсяването на водата, въздуха и почвата, всички предизвикани от неконтролираното разрастване на човешката дейност.

Според Междуправителствената платформа за биоразнообразие и екосистемни услуги (IPBES), през последните 30 до 50 години различните показатели за биоразнообразието са намалявали с 2 до 6 процента всяко десетилетие.

"Дневният ред на конгреса отразява спешността и амбицията на нашето време да бъдат намерени решения на проблема", каза Шейха Салем Ал Дахери, генерален секретар на Агенцията по околна среда на Абу Даби.

Костариканката Гретел Агилар, генерален директор на Международния съюз за опазване на природата, насочва вниманието към "мащаба на амбицията и реалната възможност да предоставим необходимите решенията, за да изградим планета, на която човечеството и природата могат да процъфтяват заедно".
       
Конгресът на IUCN гласува предложения, които след като бъдат приети, се превръщат в резолюции. 
      
Най-следеното гласуване касае две конкурентни предложения относно "синтетичната биология". Тази дисциплина, особено популярна във фармацевтичната и агроиндустрията, проучва възможностите за модифициране или имитиране на живите организми, по-специално тяхната генетика, с всички етични рискове, които произтичат от това.
       
Конгресът на IUCN претендира да бъде "най-демократичното събрание на международната природозащитна общност. Той събира държави и публични агенции от една страна, и неправителствени организации, организации за защита на околната среда или коренното население от друга.

/ХК/

Списание ЛИК

Свързани новини

17.07.2025 16:47

Местни жители и учени се грижат за критично застрашен вид саламандър в Мексико

Десетилетия наред Фройлан Кореа се прехранва с риболов в езерото Пацкуаро, Мексико. Сега рибарят помага за спасяването на ачоке - застрашен ендемичен вид воден саламандър с удивителната способност да регенерира органите си, предаде АФП.
08.07.2025 18:56

Среща за опазването на биоразнообразието се проведе в централата на ЮНЕСКО в Париж

Среща на тема „Сътрудничество между Конвенцията за опазване на световното наследство на ЮНЕСКО и Глобалната рамка за опазване на биоразнообразието Кунминг-Монреал“ се проведе в централата на ЮНЕСКО в Париж днес. Събитието бе организирано от Центъра за световно наследство - Секретариат към Конвенцията с подкрепата на българското министерство на околната среда и водите (МОСВ).

Към 01:18 на 10.10.2025 Новините от днес

