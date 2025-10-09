Нов "червен списък" на застрашените видове ще бъде представен на конгреса на Международния съюз за опазване на природата

Международният съюз за опазване на природата (IUCN) открива днес в Абу Даби, ОАЕ, световния си конгрес, на който ще бъде представен актуализиран "червен списък" на застрашените видове, предаде АФП.

Този списък на растителни и животински видове, изложени на "риск от изчезване", ги класифицира по седемстепенна скала от "незастрашен" до "изчезнал".

Към момента от 169 420 проучени вида 47 187 са класифицирани като "застрашени", което е повече от една четвърт, отбелязват от Международния съюз за опазване на природата. Сред видовете, които будят на голяма тревога, са коралите, 44 процента от които са застрашени, и земноводните (41 процента).

Актуализираните данни и имената на видовете, чието състояние се влошава, се очаква да бъдат оповестени в Абу Даби.



След Марсилия през 2021 г., Обединените арабски емирства са домакини на конгреса на Международния съюз за опазване на природата, който се организира на всеки четири години.

Констатациите са тревожни за биоразнообразието на планетата. Все повече животни страдат от изкуственото трансформиране на естествената среда, климатичните промени и замърсяването на водата, въздуха и почвата, всички предизвикани от неконтролираното разрастване на човешката дейност.

Според Междуправителствената платформа за биоразнообразие и екосистемни услуги (IPBES), през последните 30 до 50 години различните показатели за биоразнообразието са намалявали с 2 до 6 процента всяко десетилетие.

"Дневният ред на конгреса отразява спешността и амбицията на нашето време да бъдат намерени решения на проблема", каза Шейха Салем Ал Дахери, генерален секретар на Агенцията по околна среда на Абу Даби.

Костариканката Гретел Агилар, генерален директор на Международния съюз за опазване на природата, насочва вниманието към "мащаба на амбицията и реалната възможност да предоставим необходимите решенията, за да изградим планета, на която човечеството и природата могат да процъфтяват заедно".



Конгресът на IUCN гласува предложения, които след като бъдат приети, се превръщат в резолюции.



Най-следеното гласуване касае две конкурентни предложения относно "синтетичната биология". Тази дисциплина, особено популярна във фармацевтичната и агроиндустрията, проучва възможностите за модифициране или имитиране на живите организми, по-специално тяхната генетика, с всички етични рискове, които произтичат от това.



Конгресът на IUCN претендира да бъде "най-демократичното събрание на международната природозащитна общност. Той събира държави и публични агенции от една страна, и неправителствени организации, организации за защита на околната среда или коренното население от друга.