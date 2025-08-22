Международният съюз за опазване на природата класифицира четири вида жирафи

Според нова класификация, представена от Международния съюз за опазване на природата (IUCN), не съществува само един вид жираф, а четири, предаде АФП.

Новата класификация трябва да помогне за по-добрата защита на животното, определено като "уязвимо" в Червения списък на застрашените видове.

Първоначално приравняван към елен, жирафът получава свой собствен род - Giraffa giraffa, в края на 18-и век, припомня в доклада си групата от специалисти по жирафи и окапи към IUCN.

Докладът изяснява различните класификации, приписвани оттогава на това африканско животно, използвайки елементи от морфологията, генетиката и околната среда.

Исторически смятан за един вид, включващ девет подвида, жирафът всъщност има четири вида, според групата от IUCN. Това са северният жираф (Giraffa camelopardis), мрежестият жираф (G. reticulata), кенийският (масайски) жираф (G. tippelkirschi) и южният жираф (G. giraffa).

Направеното разграничение позволява по-нюансирано разбиране на заплахите и възможностите за опазване на тези видове в различните региони, които обитават в Африка, отбелязват авторите на доклада.

От 2016 г. жирафът е класифициран като "уязвим" в Червения списък на застрашените видове на Международния съюз за опазване на природата. За сравнение - при предишната оценка от 2010 г. той все още е определян като "незастрашен".

На континента броят на жирафите е намалял с около 40 процента между 1985 и 2015 г. до 98 000 индивида, според организацията, която обаче идентифицира отчетлива регионална динамика.

От IUCN отчитат, че през 2019 г. броят на жирафите в Южна Африка значително се е увеличил, докато в Източна и Централна Африка е регистриран сериозен спад.

Новата класификация запазва седем от деветте първоначални подвида, разпределени между три вида. Сред тях са нубийският и анголският жираф.