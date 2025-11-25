Агенция "Пътна инфраструктура" призовава шофьорите да се движат с повишено внимание по пътя Рила - Рилски манастир

Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) призовава шофьорите да се движат с повишено внимание днес по пътя Рила - Рилски манастир.

До 17:00 часа днес шофьорите трябва да се движат с повишено внимание при км 11 на път ІІІ-107 Рила - Рилски манастир. Причината е авария на главен водопровод в гр. Рила, посочват от пресцентъра на АПИ.

За БТА заместник-кметът Лазар Чавков посочи, че причината е авария на водопровода, но уточни, че пътят е проходим. В момента се работи на място, има и полиция, която регулира движението, каза Чавков.

От общината в град Рила отбелязаха, че поради авария на довеждащия водопровод, днес се налага и прекъсване на водоподаването за абонатите от града, до отстраняване на възникналия проблем.

Заседание на Областния кризисен щаб е имало вчера при областния управител на Кюстендил заради състоянието на водохващането "Елешница" при Рила, се съобщава в профила на Областната администрация във Фейсбук. Там е посочено, че след обилни поройни дъждове водохващането е силно компрометирано и поставя под риск подаването на вода към населените места в Рилското корито.

По време на заседанието експерти от различни институции са обяснили, че бетоновият праг на съоръжението е разрушен и водохващането е изцяло компрометирано от придошлата вода. Поради тази причина община Рила и Кочериново са обявили частично бедствено положение.