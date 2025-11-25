Подробно търсене

Мемоарите на бившия гръцки премиер Алексис Ципрас са бестселър на гръцкия книжен пазар
Алексис Ципрас. Снимка: Петър Къдрев, БТА / архив
Мемоарите на бившия гръцки премиер Алексис Ципрас, които излязоха на книжния пазар в южната ни съседка вчера, бяха посрещнати с голям интерес и от тях само през първия ден вече са продадени 33 хиляди екземпляра, а издателството се кани да направи пета допечатка на тиража, съобщава телевизия Скай.

Книгата на Ципрас „Итака“ се чакаше с голям интерес, след като през октомври той напусна парламента и засили очакванията, че се готви да обяви нов политически проект.

Заради интереса дори се стигна до съдебни искове на издателството срещу сайтове, публикували откъси от книгата преди официалното ѝ публикуване.

В резюмето на издателство „Гутенберг“ се казва, че в мемоарите си Ципрас „описва с неповторима сила събитията, които разтърсиха Гърция, но и Европа в периода 2015 – 2019 г. Суровостта на кредиторите, плановете за изключване на страната от Европейския съюз, затворените банки, референдума (за условията на кредиторите), срещите с чуждестранни лидери като (Ангела) Меркел, (Франсоа) Оланд, (Владимир) Путин, реакциите на тогавашната опозиция, отчаяните усилия на гръцкото правителство да освободи страната от спиралата на меморандумите превръщат разказа в политически трилър“.

Ципрас, някогашният лидер на гръцката Коалиция на радикалната левица (СИРИЗА), беше начело на Гърция в периода 2015 – 2019 г., периода на най-тежките икономии заради финансовата криза. Той беше принуден да приеме меморандумите, наложени от кредиторите на страната, които оставиха тежки спомени в Гърция заради болезнения спад на жизнения стандарт, и загуби парламентарните избори през 2019 г. След второто си изборно поражение през 2023 г. Ципрас се оттегли от лидерския пост в СИРИЗА, но продължаващият спад в подкрепата на лявата партия кара някои привърженици на левицата да си спомнят с носталгия за харизматичното му лидерство.

Заглавието на мемоара отпраща към прочутата поема на големия гръцки поет Константинос Кавафис „Итака“.

В книгата си бившият премиер е критичен към някои от тогавашните си съюзници. Особен остър е към министъра на финансите в началото на управлението му Янис Варуфакис, за когото в книгата си пише, че е бил „повече знаменитост, отколкото икономист“ и че „не само нашите потенциални съюзници не можеха да го понасят, но и неговите собствени колеги“, съобщава „Политико“ в публикация за книгата.

От своя страна Варуфакис отговори на Ципрас по държавната телевизия ЕРТ, като заяви, че бившият премиер се опитва да представи вината си като наивност и шеговито каза, че не е чел книгата и ще чака филма.

Официалното представяне на книгата ще бъде на 3 декември.

