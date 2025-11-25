Подробно търсене

Заетите в област Сливен през третото тримесечие намаляват с близо 9 на сто на годишна база

Кореспондент на БТА в Сливен Сабина Стефанова
Заетите в област Сливен през третото тримесечие намаляват с близо 9 на сто на годишна база
Заетите в област Сливен през третото тримесечие намаляват с близо 9 на сто на годишна база
Графика: НСИ
Сливен,  
25.11.2025 11:41
 (БТА)

През третото тримесечие на 2025 г. общият брой на заетите в област Сливен е 62 200, от които 34 800 са мъже, а 27 400 са жени. Това съобщи Сребрина Ганушева, главен експерт в Териториалното статистическо бюро "Югоизток" към Националния статистически институт (НСИ).

Коефициентът на заетост за населението на 15 и повече навършени години в областта през третото тримесечие на 2025 г. е 45,5 на сто (при 53,6 на сто за страната). Той е съответно 53,4 на сто за мъжете и 38,3 на сто за жените. По коефициент на заетост област Сливен е на двадесет и второ място в страната.

В сравнение с второто тримесечие на 2025 г. общият брой на заетите лица в област Сливен намалява с 0,5 на сто, а спрямо третото тримесечие на 2024 - с 8,9 на сто.

През третото тримесечие на 2025 г. заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години са 59 700, като 32 900 от тях са мъже, а 26 700 са жени. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 60,6 на сто, съответно 65,8 на сто за мъжете и 55,3 на сто за жените.

В сравнение с второто тримесечие на 2025 г. общият брой на заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години в областта остава непроменен, а спрямо третото тримесечие на 2024 г. намалява с 10,2 на сто.

/ВЙ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 12:03 на 25.11.2025 Новините от днес

25.11.2025 11:54 Официални актове и съобщения

В сайта на ВКС е публикуван актуален списък със съдии, одобрен от Общото събрание на Наказателната колегия на съда във връзка с реда по Глава тридесет и първа „а“ от НПК за разследване на престъпления от общ характер, извършени от главния прокурор или от негов заместник

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация