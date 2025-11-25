Заетите в област Сливен през третото тримесечие намаляват с близо 9 на сто на годишна база

През третото тримесечие на 2025 г. общият брой на заетите в област Сливен е 62 200, от които 34 800 са мъже, а 27 400 са жени. Това съобщи Сребрина Ганушева, главен експерт в Териториалното статистическо бюро "Югоизток" към Националния статистически институт (НСИ).

Коефициентът на заетост за населението на 15 и повече навършени години в областта през третото тримесечие на 2025 г. е 45,5 на сто (при 53,6 на сто за страната). Той е съответно 53,4 на сто за мъжете и 38,3 на сто за жените. По коефициент на заетост област Сливен е на двадесет и второ място в страната.

В сравнение с второто тримесечие на 2025 г. общият брой на заетите лица в област Сливен намалява с 0,5 на сто, а спрямо третото тримесечие на 2024 - с 8,9 на сто.

През третото тримесечие на 2025 г. заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години са 59 700, като 32 900 от тях са мъже, а 26 700 са жени. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 60,6 на сто, съответно 65,8 на сто за мъжете и 55,3 на сто за жените.

В сравнение с второто тримесечие на 2025 г. общият брой на заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години в областта остава непроменен, а спрямо третото тримесечие на 2024 г. намалява с 10,2 на сто.