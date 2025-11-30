Подробно търсене

„Концерти на възглавници“ се завръщат с популярна програма за пиано и цигулка. Снимка: Sofia Art Institute
София,  
30.11.2025 10:26
 (БТА)
„Концерти на възглавници“ се завръщат с програма за пиано и цигулка.  В рамките на инициативата за първи път на българска сцена ще свири виртуозната американска пианистка Полин Янг, съобщават от “София арт институт", организатор на проявата.

За днес е предвиден концерт на възглавници в столичното пространство за култура „Хеликон арт”.

Цигуларят Иван Стайков и пианистката Венета Нейнска ще представят на младите меломани приказни мелодии от най-известните композитори за цигулка. 

„Музиката на Николо Паганини, Астор Пиацола, Бела Барток и на много други прочути творци ще накара малките крачета да затанцуват в такт с ритъма на цигулката. Концертът започва със соната 21 в ми минор на Моцарт, следвана от кантабиле на Паганини. Публиката ще се потопи в емоционалния свят на Пиацола с прочутото Адиос Нонино, а веднага след това ще звучи огненият унгарски танц номер 5 на Брамс. Танцовото настроение ще продължи с най-популярното танго на Пиацола - либертанго, а после слушателите ще се пренесат в пъстрите ритми на Барток с неговите румънски танци. За финал ще прозвучи блестящият чардаш на Монти - истински вихър от настроение и виртуозност”, поясняват организаторите. 

На 7 декември от 11:00 ч. в „Хеликон арт” е концертът на възглавници с Полин Янг. Пианистката пристига за първи път в България, за да зарадва публиката на концертите на възглавници. Дебютирала едва на 11 години в „Карнеги хол“ и с Филаделфийския оркестър, днес тя има впечатляваща международна кариера и концерти по цял свят.

Полин Янг ще сподели сцената с талантливи български ученици и студенти по музика, както и за няколко изпълнения на четири ръце с пианистката Венета Нейнска. Програмата включва творби на Шуман, Пиацола, Гершуин, Чайковски и Брамс. 

