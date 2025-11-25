Копие от първия брой на комикс за Супермен бе продадено за 9,12 милиона долара в щата Тексас

site.btaКопие от първия брой на комикс за Супермен бе продадено за 9,12 милиона долара в щата Тексас
Копие от първия брой на комикс за Супермен, открито от трима братя, които почиствали тавана на покойната си майка, бе продадено за 9,12 милиона долара този месец на търг в щата Тексас, предаде агенция АП.
Братята намерили комикса в картонена кутия под слоеве от стари вестници, прах и паяжини в дома на починалата си майка в Сан Франциско миналата година, заедно с други редки комикси, които тя и нейните братя и сестри са събрали в началото на Втората световна война. Жената казала на децата си, че има скрита ценна колекция от комикси, но те никога не я били виждали, докато не обявили къщата за продажба и решили да претърсят вещите ѝ за семейни ценности, каза Лон Алън, вицепрезидент на отдела за комикси в Heritage Auctions, цитиран от АП.
Братята открили кутията с комикси и изпратили съобщение до аукционната къща, което накарало Алън да посети Сан Франциско по-рано тази година, за да огледа екземпляра на „Супермен № 1“ и да го покаже на други експерти за оценка. „Просто беше на тавана в кутия, можеше лесно да бъде изхвърлен, можеше лесно да бъде унищожен по хиляди различни начини“, каза Алън.
Комиксът „Супермен № 1“, издаден през 1939 г. от Detective Comics Inc., е един от малко известните съществуващи екземпляри и е в отлично състояние.
Малко рекламно съобщение в комикса е помогнало на експертите да го идентифицират като част от първото издание от отпечатаните 500 000 копия на „Супермен № 1". Алън смята, че днес съществуват по-малко от 500 такива екземпляра.
Копието не е имало никаква специална защита, но хладният климат на Северна Калифорния е помогнал за запазването му, оставяйки го с твърд гръб, живи цветове и отчетливи ъгли, според изявление на базираната в Далас компания Heritage Auctions. Копието е оценено с 9.0 от 10 от компанията за оценяване на комикси CGC, което означава, че е имало само малки признаци на износване и стареене.
Тримата братя, направили откритието, които са на възраст между 50 и 60 години, както и купувачът на комикса, пожелаха да останат анонимни, допълва още АП.
Предишният рекорд за най-скъп комикс в света беше поставен миналата година, когато „Action Comics № 1“ – който за първи път представя Супермен на света – беше продаден за 6 милиона долара. През 2022 г. друг „Супермен № 1" беше продаден за 5,3 милиона долара.
/ТЙ/
