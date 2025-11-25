Подробно търсене
РАЗШИРЕНА

Европейците са тези, които трябва да решат как да се използват замразените руски активи, заяви Еманюел Макрон

Николай Джамбазов
Европейците са тези, които трябва да решат как да се използват замразените руски активи, заяви Еманюел Макрон
Европейците са тези, които трябва да решат как да се използват замразените руски активи, заяви Еманюел Макрон
Френският президент Еманюел Макрон. Снимка: AP/Thibault Camus
Париж,  
25.11.2025 11:33
 (БТА)

Френският президент Еманюел Макрон заяви днес в интервю за радио Ер Те Ел, че "европейците ще трябва да решават" как да използват замразените руски активи, които американският президент Доналд Тръмп предлага в плана си да бъдат инвестирани в американски проекти за възстановяването на Украйна, предаде Франс прес.

Планът от 28 точки на Доналд Тръмп предвижда замразените руски активи на стойност от 100 млрд. долара да бъдат инвестирани в проекти, ръководени от САЩ, за възстановяването на Украйна, като американската страна ще получи 50% от ползите на инициативата.

Еманюел Макрон също призова за повече решителност пред Русия, която заема "все по-агресивна позиция." "Ако сме твърде слаби в Украйна, ако кажем, че това вече не е наш проблем, тъй като все пак те (Украйна и Русия) са твърде далече, ще изоставим Украйна", предупреди френският президент. "И точно в този ден вие проявявате слабост спрямо Русия, която от 10 години насам направи стратегически избор, който се състои в това тя да стане отново имперска сила и да напредне във всички посоки", добави той.

Френският държавен глава подчерта също, че Франция не възнамерява да "изпраща" млади французи в Украйна. Този четвъртък Макрон смята да обяви въвеждането на доброволната военна служба.

Нейното въвеждане трябва да започне поетапно с набирането от 2000 до 3000 доброволци през първата година, преди да се премине към увеличаване с цел достигането на 50 000 доброволци всяка година. 

Скандинавските и балтийските страни, граничещи с Русия, запазиха или въведоха отново задължителната военна служба. За разлика от тях, наборната служба е отменена във Франция от 1994 г..

/ЛМ/

Свързани новини

09.04.2024 13:43

Войната на Русия срещу Украйна връща военната повинност в дневния ред на Европа

Съвременната френска армия може да удържи фронтова линия с дължина не повече от 80 километра, съобщава агенция Блумбърг. За да поправят ситуацията, властите в страната решиха да въведат наборна военна служба.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 12:03 на 25.11.2025 Новините от днес

25.11.2025 11:54 Официални актове и съобщения

В сайта на ВКС е публикуван актуален списък със съдии, одобрен от Общото събрание на Наказателната колегия на съда във връзка с реда по Глава тридесет и първа „а“ от НПК за разследване на престъпления от общ характер, извършени от главния прокурор или от негов заместник

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация