Подробно търсене

Русия атакува през нощта Украйна с 22 ракети и 460 дрона, съобщи Зеленски

Валерия Динкова
Русия атакува през нощта Украйна с 22 ракети и 460 дрона, съобщи Зеленски
Русия атакува през нощта Украйна с 22 ракети и 460 дрона, съобщи Зеленски
Пожарникари гасят огън след руска атака срещу жилищен блок в Киев, 25 ноември 2025 г. Снимка: AP Photo/Efrem Lukatsky
Киев,  
25.11.2025 11:29
 (БТА)
Етикети

Русия атакува през нощта Украйна с 22 ракети и 460 дрона, съобщи днес украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.

„Основната руска атака през нощта беше насочена срещу столицата и областта (около нея), причинявайки мащабни щети на жилищни сгради и гражданска инфраструктура в града“, написа той в социалната мрежа „Екс“.

От своя страна украинският външен министър Андрий Сибига определи руските удари срещу Киев късно снощи, при които бяха убити шестима души, като „терористична реакция“ на американския план за прекратяване на войната.

„Путин отговори с терористична реакция на мирните предложения на САЩ и на президента (Доналд) Тръмп, като изстреля залп от ракети и дронове срещу Украйна“, посочи Сибига в „Екс“.

Украинският външен министър добави, че Одеса, както и Харковска, Черниговска и Киевска област, също са били подложени на удари. Нанесени са щети на обикновени жилищни сгради и критична гражданска енергийна инфраструктура, които доведоха до прекъсвания на електричеството, водоподаването и топлодаването на фона на ниските температури в Украйна, добави той. 

Сибига подчерта, че Украйна е ангажирана с усилията за мир и заяви, че е необходимо да се използват всички налични средства, за да бъде принудена Русия да спре войната. 

/ЛМ/

Свързани новини

25.11.2025 10:24

Единствената червена линия в мирния план за Украйна е Русия, заяви Еманюел Макрон

Единствено Русия стои на пътя към мира в Украйна, заяви днес френският президент Еманюел Макрон в интервю за радио Ер Те Ел, цитиран от Ройтерс. "Единствената червена линия, която имаме от три години се нарича Русия", каза Макрон. Пред радиото той отбеляза, че мирният план за Украйна на американският президент Доналд Тръмп на този етап върви в правилната посока, но е по-приемлив за Русия и затова се нуждае от подобрение, за да бъде приемлив и за Украйна и Европа.
25.11.2025 10:08

Руски атаки тази нощ отнеха живота на най-малко шестима души в украинската столица, съобщиха властите

Русия днес извърши серия от атаки срещу Украйна, при които загинаха най-малко шестима души. Атакувани бяха градски сгради и енергийна инфраструктура, предаде Асошиейтед прес.
25.11.2025 08:53

В различни формати преговорите за мир в Украйна продължават - коментари в западния печат

Кремъл отхвърля европейското контрапредложение за мирен план в Украйна, посочва "Зюддойче цайтунг". Планът е "напълно неконструктивен" и не работи за Москва, заяви съветникът по външната политика Юрий Ушаков. От друга страна, руското правителство определя първоначалното предложение на САЩ като възможна основа за разрешаване на конфликта. Много от разпоредбите на този план са "напълно приемливи", заяви Ушаков. Според един от проектите, европейският план променя решаващи точки по отношение на въпросите за НАТО и териториалната цялост, отбелязва още вестникът.
25.11.2025 08:33

Най-малко четирима души са убити и седем - ранени при масирана руска атака с дронове и ракети срещу Киев, съобщават украинските власти

Руски ракетни атаки и удари с дронове тази нощ са отнели живота на най-малко четирима души в украинската столица, предаде Ройтрес, като се позова на ръководителя на киевската военна администрация Тимур Ткаченко.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 12:04 на 25.11.2025 Новините от днес

25.11.2025 11:54 Официални актове и съобщения

В сайта на ВКС е публикуван актуален списък със съдии, одобрен от Общото събрание на Наказателната колегия на съда във връзка с реда по Глава тридесет и първа „а“ от НПК за разследване на престъпления от общ характер, извършени от главния прокурор или от негов заместник

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация