Русия атакува през нощта Украйна с 22 ракети и 460 дрона, съобщи Зеленски

Русия атакува през нощта Украйна с 22 ракети и 460 дрона, съобщи днес украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.

„Основната руска атака през нощта беше насочена срещу столицата и областта (около нея), причинявайки мащабни щети на жилищни сгради и гражданска инфраструктура в града“, написа той в социалната мрежа „Екс“.

От своя страна украинският външен министър Андрий Сибига определи руските удари срещу Киев късно снощи, при които бяха убити шестима души, като „терористична реакция“ на американския план за прекратяване на войната.

„Путин отговори с терористична реакция на мирните предложения на САЩ и на президента (Доналд) Тръмп, като изстреля залп от ракети и дронове срещу Украйна“, посочи Сибига в „Екс“.

Украинският външен министър добави, че Одеса, както и Харковска, Черниговска и Киевска област, също са били подложени на удари. Нанесени са щети на обикновени жилищни сгради и критична гражданска енергийна инфраструктура, които доведоха до прекъсвания на електричеството, водоподаването и топлодаването на фона на ниските температури в Украйна, добави той.

Сибига подчерта, че Украйна е ангажирана с усилията за мир и заяви, че е необходимо да се използват всички налични средства, за да бъде принудена Русия да спре войната.