Европейският акт за свободата на медийните услуги звучи обещаващо, но и много предизвикателно, каза Елена Велкова от „Нова броудкастинг груп“

Европейският акт за свободата на медийните услуги звучи обещаващо, но и много предизвикателно, каза Елена Велкова, директор „Право, съответствие със законодателството и човешки ресурси” в „Нова броудкастинг груп“ ЕООД . Тя участва в откриването на конференция „Европейският акт за свободата на медиите - рамка за независимост и плурализъм в Европейския съюз“, организирана от Съвета за електронни медии (СЕМ) в София.

Възникват редица въпроси като дали ще намерим единна дефиниция на медийна услуга, ще намери ли своето място информацията за крайните собственици на медиите или ще продължи да съществува разпръсната в различни регистри, каза Велкова.

Приветстваме ясните и конкретни правила, които законът и Европейският акт за свободата на медиите предлагат, но в този повратен момент на законодателството, за нас е важно да се намери баланс – да има рамка, но да няма свръхрегулация, да не ограничаваме редакционната независимост и гъвкавостта на медиите, за да се развива бизнесът в полза на обществото, заяви Елена Велкова.

Надявам се да дискутираме теми като защитата на журналистите и техните източници, процедурата за концентрацията на медиите в контекста на плурализма, новите правила за големите онлайн платформи, подчерта Велкова.

Тя добави, че тези правила могат да изградят по-прозрачна, справедлива и устойчива медийна среда.