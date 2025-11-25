Билетите за гостуването на ЦСКА срещу Спартак Варна вече са в продажба

Билетите за предстоящото гостуване на ЦСКА срещу Спартак Варна в мач от 17-ия кръг на Първа професионална лига вече са в продажба.

Двубоят ще се играе на 29 ноември (събота) от 17:30 часа на стадион „Спартак“ във Варна.

Пропуски за гостуващия сектор могат да бъдат закупени онлайн чрез сайта на ЦСКА, както и физически в деня на мача (след 16:00 часа) от касата, разположена на входа пред „армейската“ трибуна, съобщават „червените“ чрез официалния си сайт.

Цената на билета за двубоя е 15 лева, а домакините от Спартак са осигурили 3000 места за феновете на ЦСКА.