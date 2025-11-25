Подробно търсене

Община Бургас ще привлича и български лекари, работещи в чужбина, за новата детска болница

Кореспондент на БТА в Бургас Станимир Димитров
Община Бургас ще привлича и български лекари, работещи в чужбина, за новата детска болница
Община Бургас ще привлича и български лекари, работещи в чужбина, за новата детска болница
БТА, Бургас (25 ноември 2025) Общинският съвет на Бургас провежда редовно заседание в заседателната зала на Културен дом „НХК". На снимката: кметът на Община Бургас Димитър Николов.Снимка: Христо Стефанов/БТА (ПБ)
Бургас ,  
25.11.2025 11:42
 (БТА)
Етикети

Общинският съвет в Бургас одобри създаването на специална комисия, която ще организира конкурсите за управител и ключов медицински персонал на новата детска болница "Св. Анастасия“.

Основен приоритет ще бъде и привличането на български лекари, работещи в чужбина, чийто опит и професионализъм да гарантират започването на работа на лечебното заведение с висококвалифициран екип, коментира кметът Димитър Николов по време на дебатите по докладната за създаването на комисията. 

Тя ще включва както местни специалисти, така и международен експерт, който да помогне за покриването на всички европейски стандарти при подбора. За кандидатите, които не са от Бургас, общината е предвидила общински жилища в квартал "Изгрев“, като целта е да се улесни тяхното установяване и да се създаде стабилен екип още от първите месеци на работа на болницата, добави Николов. 

Очакванията са конкурсът да привлече значителен брой кандидати както от страната, така и от българската диаспора. До момента кандидатури са получени от близо 400 души.

Лицензиране и официално откриване на болницата се планират през следващата година. Проектът за строителството ѝ е част от стратегията на Бургас да се утвърди като водещ регионален център за педиатрична грижа. Финансирането е смесено - средства на Община Бургас, държавния бюджет и заем от Европейската инвестиционна банка.

/ВД/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 12:00 на 25.11.2025 Новините от днес

25.11.2025 11:54 Официални актове и съобщения

В сайта на ВКС е публикуван актуален списък със съдии, одобрен от Общото събрание на Наказателната колегия на съда във връзка с реда по Глава тридесет и първа „а“ от НПК за разследване на престъпления от общ характер, извършени от главния прокурор или от негов заместник

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация