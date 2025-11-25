Община Бургас ще привлича и български лекари, работещи в чужбина, за новата детска болница

Общинският съвет в Бургас одобри създаването на специална комисия, която ще организира конкурсите за управител и ключов медицински персонал на новата детска болница "Св. Анастасия“.

Основен приоритет ще бъде и привличането на български лекари, работещи в чужбина, чийто опит и професионализъм да гарантират започването на работа на лечебното заведение с висококвалифициран екип, коментира кметът Димитър Николов по време на дебатите по докладната за създаването на комисията.

Тя ще включва както местни специалисти, така и международен експерт, който да помогне за покриването на всички европейски стандарти при подбора. За кандидатите, които не са от Бургас, общината е предвидила общински жилища в квартал "Изгрев“, като целта е да се улесни тяхното установяване и да се създаде стабилен екип още от първите месеци на работа на болницата, добави Николов.

Очакванията са конкурсът да привлече значителен брой кандидати както от страната, така и от българската диаспора. До момента кандидатури са получени от близо 400 души.

Лицензиране и официално откриване на болницата се планират през следващата година. Проектът за строителството ѝ е част от стратегията на Бургас да се утвърди като водещ регионален център за педиатрична грижа. Финансирането е смесено - средства на Община Бургас, държавния бюджет и заем от Европейската инвестиционна банка.