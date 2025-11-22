Подробно търсене

България ще бъде домакин на Европейски първенства по баскетбол при подрастващите през следващите две години

Кремена Младенова
снимка: Владимир Шоков/БТА (архив)
22.11.2025 22:51
Международната федерация по баскетбол (ФИБА) гласува доверие на България да организира Европейски първенства при подрастващите през следващите две години. Това стана ясно след заседанието на Борда на ФИБА Европа, което се проведе в Букурещ (Румъния), съобщават от Българската федерация по баскетбол.

Самоков ще бъде домакин на Европейското първенство за жени до 20 години в Дивизия Б през 2026-а. Турнирът ще бъде от 4 до 12 юли.

Освен това, в Самоков през 2027-а ще има още един Еврошампионат - този за момичета до 16 години. Надпреварата ще се състои в периода от 13 до 21 август.

Президентът на Българската федерация по баскетбол Георги Глушков също присъства на заседанието на Борда на ФИБА Европа.

