Подробно търсене
ОБЗОР

Смесени реакции на световните лидери към окончателното споразумение на КОП30, в което липсва обвързващо решение за изкопаемите горива

Илиян Цвейн
Смесени реакции на световните лидери към окончателното споразумение на КОП30, в което липсва обвързващо решение за изкопаемите горива
Смесени реакции на световните лидери към окончателното споразумение на КОП30, в което липсва обвързващо решение за изкопаемите горива
Снимка: AP/Fernando Llano, архив
Белем,  
23.11.2025 04:33
 (БТА)
Етикети

Разнопосочни реакции изразиха редица световни лидери след края на конференцията на ООН за климата КОП30 (COP30) в Бразилия. Тя приключи в събота с приемането на доброволна инициатива, насочена към ускоряване на националните усилия за борба с климатичните промени, но без обвързващ план за премахване на изкопаемите горива, предаде Франс прес.

Окончателното споразумение бе прието вчера с консенсус от 194-те страни, приели Парижкото споразумение за климата, както и от Европейския съюз. В него все пак има препратка към прехода към чиста енергия, като се припомня КОП28 в Дубай, където беше постигнато решение, че светът трябва да се откаже от изкопаемите горива, но не бяха определени никакви междинни цели или срокове за постигане на целта.

Бразилия 

Бразилският президент Луис Инасио Лула да Силва, чийто страна бе домакин на тазгодишната климатична конференция на ООН, заяви след края на събитието, че мултилатерализмът е спечелил.

„Науката надделя, мултилатерализмът спечели“, заяви Лула да Силва снощи в Йоханесбург, където участва в среща на върха на Г20.

„Мобилизирахме гражданското общество, академичните среди, частния сектор, коренното население и обществените движения, което превърна КОП30 във втората климатична конференция с най-много участници в историята“, изтъкна бразилският държавен глава.

„В настоящата година, когато (затоплянето на – бел. ред.) планетата за първи път – и може би завинаги – премина прага от 1,5 градуса по Целзий над прединдустриалните нива, международната общност се изправи пред избор: да продължим напред или да се откажем. Избрахме първия вариант“, добави Лула да Силва.

ООН

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш приветства приемането на споразумението на климатичната конференция в бразилския град Белем, но призна, че „много хора могат да се почувстват разочаровани“ от резултата от дискусиите.

„Конференциите на страните по Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата (КОП) функционират на базата на консенсус, а в период на геополитически разриви постигането на консенсус е по-трудно от всякога“, отбеляза той.

По отношение на борбата с изменението на климата „ще продължа да се застъпвам за по-големи амбиции и по-голяма солидарност“, подчерта Гутериш.

Европа 

Европейският комисар по въпросите на климата, нулевите нетни емисии и чистия растеж Вопке Хукстра изрази известно разочарование след края на КОП30 в бразилския град Белем.

„Няма да крием, че бихме предпочели повече и по-амбициозни цели по всички въпроси“, призна еврокомисар Хукстра, като добави, че все пак „трябва да подкрепим“ постигнатото споразумение, „тъй като поне ни води в правилната посока“.

Министърът на енергетиката на Обединеното кралство Ед Милибанд обаче определи споразумението като „стъпка напред“.

„Над 190 държави потвърдиха ангажимента си към Парижкото споразумение“, отбеляза Милибанд. „Това е важно в контекста на оттеглянето на САЩ от Парижкото споразумение. Някои говориха за ефект на доминото, но това не се случи и това е важно“, подчерта британският министър.

На свой ред министърът на Франция по въпросите на екологичния преход и международните климатични преговори Моник Барбю изрази разочарование от срещата в Белем.

„Не мога да определя като успешна тази конференцията на ООН за климата“, изрази съжалението си Барбю.  „Това е споразумение без амбиции“, добави тя.

Колумбия

Президентът на Колумбия Густаво Петро се противопостави на окончателните текстове, приети на конференцията за климата в Бразилия.

„Не приемам, че декларацията на КОП30 не казва ясно, както твърди науката, че изкопаемите горива са причината за климатичната криза“, заяви той в „Туитър“.

Индия, Южна Африка, Бразилия и Китай

Ръководителят на китайската делегация на КОП30 Ли Гао изтъкна пред АФП, че е доволен от конференцията.

„Доволен съм от резултата“, коментира той окончателното решение на конференцията. „Постигнахме този успех в много трудна ситуация, което показва, че международната общност иска да прояви солидарност и да обедини усилията си в отговор на климатичните промени“.

Представител на Индия, който се изказа и от името на Китай, Република Южна Африка и Бразилия, поздрави на заключителната сесия бразилското председателство на COP30 за „забележителните усилия“, довели до „значимо“ споразумение.  

Най-слаборазвитите страни 

Представителят на групата на 44-те най-слаборазвити страни в света Евънс Нджева посочи и някои положителни страни на споразумението.

„Не спечелихме на всички фронтове, но успяхме да утроим финансирането за адаптация (към климатичните промени – бел. ред.) до 2035 г. Благодарим ви, че застанахте на страната на 1,6 милиарда уязвими хора. Това беше наш приоритет, ние го превърнахме в червена линия“, каза Нджева.

Неправителствените организации

Редица природозащитни организации обаче осъдиха липсата на конкретен план за прекратяване на използването на изкопаеми горива.

„Макар че много правителства са готови да действат, една мощна група, явяваща се малцинство, не е“, изрази съжаление Каролина Паскуали от „Грийнпийс Брализия“.

 „КОП30 донесе лъч надежда, но преди всичко беше източник на голямо разочарование, защото амбициите на световните лидери са недостатъчни, за да се гарантира устойчивостта на нашата планета“, смята Вивиана Сантяго, директор на „Оксфам Бразилия“.

/ИЦ/

Свързани новини

22.11.2025 19:33

КОП30 приключи без обвързващо споразумение за премахване на изкопаемите горива

Климатичните преговори на ООН в Бразилия приключиха днес без обвързващ план за премахване на изкопаемите горива, като страните подкрепиха само доброволна инициатива за ускоряване на националните усилия в областта на климата, предаде ДПА. Въпреки
22.11.2025 19:14

Срещата между Мерц и Лула премина гладко въпреки противоречията в Белем

Германският канцлер Фридрих Мерц и бразилският президент Луиз Инасио Лула да Силва се срещнаха днес в рамките на преговорите на Г-20 в Южна Африка, след като германският лидер предизвика възмущение с коментарите си за бразилския град, който е домакин на климатичните преговори КОП30, предаде ДПА.
22.11.2025 17:27

Проектът за споразумение на КОП30 не споменава изрично изкопаемите горива

Окончателният проект на споразумение между близо 200 държави на конференцията на ООН за климата КОП30 (COP30) в Бразилия не съдържа изрично споменаване на изкопаеми горива, противно на исканията на много държави, включително европейски държави,
22.11.2025 07:46

Климатичната конференция на ООН в Бразилия е блокирана, след като ЕС отхвърли проект за споразумение като недостатъчен

Изходът от климатичната конференция на ООН в Белем, Бразилия (КОП30) остава неясен, след като Европейският съюз отказа да приеме проект за споразумение, което според него няма да успее да насърчи глобалните усилия за намаляване на парниковите емисии, съобщи Ройтерс.
22.11.2025 00:12

Климатичната конференция на ООН в Бразилия беше удължена заради липсата на консенсус сред делегатите

Конференцията на ООН за изменението на климата КОП30 в Белем, Бразилия беше удължена, след като представителите на около 200 страни не успяха да постигнат съгласие по спорните въпроси в петък, съобщи ДПА.
21.11.2025 17:13

Бразилското председателство на КОП30 призова за единство за постигане на споразумение

Бразилското председателство на климатичната конференция КОП30 в Белем призова страните участнички да се обединят за постигане на споразумение днес на фона на назряващия сблъсък относно това дали заключителният документ да включва по-ясен ангажимент
21.11.2025 16:02

ЕС не изключва вероятността КОП30 да приключи без споразумение, каза еврокомисар Хукстра

Европейският съюз не изключва вероятността климатичната конференция КОП30 в Белем, Бразилия, да приключи без споразумение, тъй като проектът на текста, изготвен от бразилското председателство, не е достатъчно амбициозен по отношение на намаляването
21.11.2025 10:28

Новият вариант на споразумение за климата на КОП30 не включва общо решение за преход от изкопаемите горива

В най-новото проектоспоразумение за действия срещу изменението на климата на тазгодишната климатична конференция на ООН - КОП30 (COP30), която се провежда в бразилския град Белем, не са включени усилия за намиране на общо решение за преход от

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 04:53 на 23.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация