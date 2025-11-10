Подробно търсене

Католическата църква в Танзания осъди убийствата на протестиращи след спорните избори

Елена Инджева
Хора разрушават сграда по време на протестите в деня на изборите в Аруша, Танзания. 29 октомври 2025 г. (AP Photo)
Найроби,  
10.11.2025 22:42
 (БТА)

Католическата църква в Танзания осъди неотдавнашните убийства на демонстранти по време на протестите срещу спорните избори и предупреди, че няма да има мир без справедливост, докато местното правителство призова за диалог, предаде Асошиейтед прес.

В петък над 100 души бяха обвинени в опит "да възпрепятстват изборите" на 29 октомври в Танзания, които според международните наблюдатели не са били свободни и честни и които доведоха до бурни антиправителствени протести.

По време на погребална служба днес в католическата църква „Св. Йосиф“ във финансовата столица на Танзания Дар ес Салаам архиепископ Джуд Тедиъс Руваичи подчерта спешната нужда на Танзания от изцеление и заяви, че „наказанието за протестите не е да се стреля и убива“.

Основната опозиционна Партия за демокрация и прогрес "Чадема", която не беше допусната до участие в изборите, защото отказа да подпише етичен кодекс за поведение по време на надпреварата, заяви, че най-малко 2000 души са загинали по време на протестите, а още стотици са били арестувани и обвинени в измяна.

Водещи фигури от опозицията, включително заместник-председателят на партия "Чадема" Джон Хече, който беше арестуван преди изборите по обвинения в планиране на протести, бяха освободени под гаранция днес. Междувременно делото срещу основния опозиционен лидер Тунду Лису, арестуван през април за измяна, беше отложено, след като свидетелите на прокуратурата не се явиха, позовавайки се на съображения за сигурност.

Вчера вицепрезидентът на Танзания Емануел Нчимби заяви, че правителството ще започне диалог за насърчаване на мира, без да даде подробности за заинтересованите страни, докато опозицията продължава да отказва да се включи в преговори, без да им бъде предоставена справедливост.

В източноафриканската страна се планират още протести за предстоящия Ден на независимостта на 9 декември.

/ВС/

03.11.2025 18:25

Президентката на Танзания Самия Сулуху Хасан положи клетва след спорни избори, довели до кървави протести

Президентката на Танзания Самия Сулуху Хасан днес официално встъпи в длъжност за първия си мандат, след като спечели убедителна победа на изборите, предизвикали бурни протести в африканската страна, предаде Ройтерс.
01.11.2025 18:49

Африканският съюз "съжалява дълбоко за загубените човешки животи" при насилието около изборите в Танзания

Африканският съюз поздрави Самия Сулуху Хасан за победата на президентските избори в Танзания, но заяви, че "съжалява дълбоко за загубените човешки животи" при протестите през последните дни, предаде АФП.
01.11.2025 08:20

Настоящият президент на Танзания Самия Сулуху Хасан бе обявена за убедителна победителка на помрачените от насилие избори в страната

Избирателната комисия на Танзания обяви днес, че президентът Самия Сулуху Хасан е спечелила с почти 98% от гласовете президентските и парламентарни избори, които бяха помрачени от бурни протести в цялата страна, предаде Ройтерс.
31.10.2025 14:39

Oколо 700 души са убити по време на антиправителствени протести в Танзания, твърди опозицията

Около 700 души са били убити по време на протести срещу властта в Танзания, заяви днес основната опозиционна партия в източноафриканската страна, след като властите прекъснаха достъпа до интернет, предаде Франс прес. Страната с 68 милиона жители
31.10.2025 11:36

Протестите срещу резултатите от изборите в Танзания продължават трети ден

Стотици протестиращи днес влязоха в сблъсъци с полицията в търговската столица на Танзания, за да поискат националната изборна комисия да спре да обявява резултатите от изборите, след като те предизвикаха протести, довели до разполагането на въоръжените сили и спиране на достъпа до интернет, предаде Асошиейтед Прес.
30.10.2025 14:59

Протести избухнаха в Танзания след оспорвани избори

Стотици хора излязоха днес по улиците в Танзания за втори пореден ден на протести след оспорвани президентски избори. Правозащитната организация "Амнести интернешънъл" съобщи за двама убити, предаде Асошиейтед прес.

