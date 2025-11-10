Католическата църква в Танзания осъди убийствата на протестиращи след спорните избори

Католическата църква в Танзания осъди неотдавнашните убийства на демонстранти по време на протестите срещу спорните избори и предупреди, че няма да има мир без справедливост, докато местното правителство призова за диалог, предаде Асошиейтед прес.

В петък над 100 души бяха обвинени в опит "да възпрепятстват изборите" на 29 октомври в Танзания, които според международните наблюдатели не са били свободни и честни и които доведоха до бурни антиправителствени протести.

По време на погребална служба днес в католическата църква „Св. Йосиф“ във финансовата столица на Танзания Дар ес Салаам архиепископ Джуд Тедиъс Руваичи подчерта спешната нужда на Танзания от изцеление и заяви, че „наказанието за протестите не е да се стреля и убива“.

Основната опозиционна Партия за демокрация и прогрес "Чадема", която не беше допусната до участие в изборите, защото отказа да подпише етичен кодекс за поведение по време на надпреварата, заяви, че най-малко 2000 души са загинали по време на протестите, а още стотици са били арестувани и обвинени в измяна.

Водещи фигури от опозицията, включително заместник-председателят на партия "Чадема" Джон Хече, който беше арестуван преди изборите по обвинения в планиране на протести, бяха освободени под гаранция днес. Междувременно делото срещу основния опозиционен лидер Тунду Лису, арестуван през април за измяна, беше отложено, след като свидетелите на прокуратурата не се явиха, позовавайки се на съображения за сигурност.

Вчера вицепрезидентът на Танзания Емануел Нчимби заяви, че правителството ще започне диалог за насърчаване на мира, без да даде подробности за заинтересованите страни, докато опозицията продължава да отказва да се включи в преговори, без да им бъде предоставена справедливост.

В източноафриканската страна се планират още протести за предстоящия Ден на независимостта на 9 декември.