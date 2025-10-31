Oколо 700 души са убити по време на антиправителствени протести в Танзания, твърди опозицията

Около 700 души са били убити по време на протести срещу властта в Танзания, заяви днес основната опозиционна партия в източноафриканската страна, след като властите прекъснаха достъпа до интернет, предаде Франс прес.

Страната с 68 милиона жители беше потопена в насилие в сряда, деня на президентските и парламентарните избори, които се проведоха без участието на опозицията, тъй като двамата основни опоненти на държавния глава Самия Сулуху Хасан са или в затвора, или бяха дисквалифицирани от надпреварата.

В сряда в икономическата столица и най-големия град на Танзания - Дар ес Салам, се чу интензивна стрелба, а стотици хора протестираха и подпалиха полицейски участък. Протестите обхванаха после цялата страна.

"В момента, в който говорим, броят на загиналите в Дар (ес Салам) е около 350, а в Мванза (на север) жертвите са над 200. Ако добавим цифрите от другите места в страната, стигаме до общо около 700 загинали", заяви говорителят на Партията на демокрацията и прогреса Джон Китока. АФП отбелязва, че подобни данни са били съобщени и от източник от службите за сигурност.

Експерт на "Амнести интернешънъл" заяви, че е получил информация за най-малко 100 загинали в Танзания през последните два дни. "Силите за сигурност са в болниците. Те се опитват да контролират информацията" и да попречат на разпространението на данните за броя на жертвите, за да не поставят правителството в затруднено положение, добави той. Тъй като интернет остава в голяма степен блокиран, събирането на тези данни е изключително сложно.

Въпреки обявения в Дар ес Салам комендантски час, стотици хора протестираха днес по улиците на града, съобщават както Джон Китока, така и източникът на АФП от службите за сигурност.

Върховният комисар на ООН по правата на човека призова силите за сигурност в Танзания да не използват "ненужна или непропорционална" сила срещу протестиращите, отбелязва агенцията. Силите за сигурност трябва да "направят всичко възможно, за да намалят напрежението", а "демонстрантите трябва да протестират мирно", заяви говорителят на Върховния комисариат Сейф Маганго по време на пресконференция. Той подчерта, че Върховният комисариат е "притеснен" от броя на загиналите и ранените.

"Призоваваме властите да гарантират бързи, безпристрастни и ефективни разследвания на всички случаи на насилие, свързани с изборите, и да се погрижат отговорните лица да бъдат предадени на правосъдието", подчерта Маганго. Той отбеляза, че насилието "е резултат от предизборна кампания, белязана от твърдения за произволни арести и задържания на опозиционни фигури, по-специално лидера на опозиционната Партия на демокрацията и прогреса и неговия заместник, както и похищението на дисиденти, сред които е бившият посланик на Танзания в Куба".

"Всички произволно задържани лица трябва да бъдат освободени незабавно и безусловно, а тези, които са задържани законно, трябва да се ползват от справедлив процес и справедливо съдебно производство", добави говорителят на Върховния комисариат.

Партията на демокрацията и прогреса беше изключена от изборите, защото отказа да подпише избирателния кодекс, който според нея не включваше реформите, които тя изискваше. Партията призова за бойкот на изборите. Нейният лидер Тунду Лису, арестуван през април, е съден за измяна, обвинение, което се наказва със смъртно наказание.

На кандидата на друга опозиционна партия беше забранено да се кандидатира по процедурни причини.

Наследница на Джон Магуфули след смъртта му през 2021 г., Самия Сулуху Хасан се стреми да бъде преизбрана за президент на страната. Първоначално приветствана заради това, че облекчи ограниченията в страната, наложени от предшественика ѝ, сега тя е обвинена в тежки репресии срещу критиците си.