Владимир Арангелов
Настоящият президент на Танзания Самия Сулуху Хасан бе обявена за убедителна победителка на помрачените от насилие избори в страната
Президентът на Танзания Самия Сулуху Хасан по време на предизборната кампания, 7 октомври 2025 година. Снимка: AP
Дар ес Салам,  
01.11.2025 08:20 | ОБНОВЕНА 01.11.2025 09:56
 (БТА)

Избирателната комисия на Танзания обяви днес, че президентът Самия Сулуху Хасан е спечелила с почти 98% от гласовете президентските и парламентарни избори, които бяха помрачени от бурни протести в цялата страна, предаде Ройтерс.

Резултатите дават на Хасан, която пое властта през 2021 г. след смъртта на предшественика си, петгодишен мандат да управлява източноафриканската страна с население от 68 милиона души.

Протестите избухнаха по време на изборния ден в сряда, като очевидци съобщиха, че протестиращи за започнали да късат плакати на Хасан и да опожаряват правителствени сгради, а полицията отвърна със сълзотворен газ и изстрели.

Протестиращите са разгневени от това, че избирателната комисия изключи от надпреварата двамата най-големи съперници на Хасан, както и от според тях широко разпространените репресии от страна на правителството.

Основната опозиционна партия в Танзания заяви вчера, че стотици хора са били убити по време на протестите, а службата на ООН за правата на човека съобщи, че според достоверна информация най-малко 10 души са били убити в три града в страната.

Правителството отхвърли информацията на опозицията за броя на жертвите като „силно преувеличена“ и отхвърли критиките, че не спазва човешките права.

Агенция Ройтерс отбелязва, че не може да потвърди броя на жертвите чрез независими източници.

Избирателната комисия каза, че Хасан е получила повече от 31,9 милиона гласа, или 97,66% от общия брой, като избирателната активност е достигнала близо 87%.

Според очевидци обаче избирателната активност в деня на изборите е била ниска, като някои избирателни секции са били блокирани от протести.

Властите в Танзания наложиха общонационален полицейски час през последните три дни и ограничиха достъпа до интернет.

Министърът на външните работи Махмуд Табит Комбо вчера отрече твърденията, че службите за сигурност са използвали прекомерна сила, като заяви, че е имало само „много малко изолирани случаи“, причинени от престъпни елементи.

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш вчера призова „за задълбочено и безпристрастно разследване на всички твърдения за прекомерна употреба на сила“ и изрази съжаление за загубата на човешки животи.

Шестдесет и пет годишната Хасан си спечели похвали, след като пое президентския пост през 2021 г. от предшественика си Джон Магуфули, тъй като облекчи репресиите, които се бяха засилили по време на неговия мандат, но напоследък е обект на критики от страна на опозиционните партии и на активисти след поредица от арести и обвинения в отвличания на нейни противници, отбелязва Ройтерс.

Хасан отхвърля твърденията за широко разпространени нарушения на човешките права. Миналата година тя заяви, че е разпоредила разследване на сигналите за отвличания, но официални резултати така и не бяха публикувани.

По време на предизборната си кампания Хасан изтъкна постиженията си в разширяването на пътната и железопътната мрежа на страната и увеличаването на капацитета за производство на електроенергия.

Основната опозиционна партия призова за протести по време на изборите, които според нея де факто са били превърнати „в коронация“.

Основната опозиционна партия беше дисквалифицирана от изборите през април, след като отказа да подпише кодекс за поведение, а лидерът ѝ Тунду Лису беше обвинен в държавна измяна.

Избирателната комисия дисквалифицира и кандидата на другата по-голяма опозиционна партия, като остави в надпреварата срещу Хасан само по-малки партии.

/ВА/

