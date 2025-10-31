Подробно търсене

Протестите срещу резултатите от изборите в Танзания продължават трети ден

Владимир Арангелов
Протестите срещу резултатите от изборите в Танзания продължават трети ден
Протестите срещу резултатите от изборите в Танзания продължават трети ден
Протестиращи в Аруша, Танзания в изборния ден, 29 октомври 2025 година. Снимка: AP/str
Дар ес Салам,  
31.10.2025 11:36
 (БТА)

Стотици протестиращи днес влязоха в сблъсъци с полицията в търговската столица на Танзания, за да поискат националната изборна комисия да спре да обявява резултатите от изборите, след като те предизвикаха протести, довели до разполагането на въоръжените сили и спиране на достъпа до интернет, предаде Асошиейтед Прес.

Държавната телевизия излъчва резултатите от изборите в сряда, на които партията „Чама Ча Мапиндузи“, която управлява страната от обявяването на независимостта ѝ през 1961 г., се стреми да спечели пореден мандат.

На кандидатите за президент от двете основни опозиционни партии бе забранено да участват в изборите и настоящият президент Самия Сулуху Хасан се изправи срещу 16 кандидати от по-малки партии с крайно ограничено участие в предизборната кампания.

Стотици протестиращи днес влязоха в сблъсъци с полицията в търговската столица на страната Дар ес Салам за трети пореден ден.

Безредиците избухнаха в сряда следобед, след като младежи излязоха по улиците, за да протестират срещу тормоза над лидерите на опозицията и срещу ограничените възможности за избор пред урните. Протестиращите опожариха няколко автомобила, бензиностанция и полицейски участъци.

Към момента правителството не е коментирало размера на щетите или дали има жертви.

Организацията „Амнести Интернешънъл“ каза, че двама души са били убити при протестите в сряда. 

Протестите обхванаха цялата страна и правителството отложи възобновяването на работата на колежите и на университетите, което се очакваше да се случи в понеделник.

Командирът на армията генерал Джейкъб Джон Мкунда осъди насилието и вчера заяви, че въоръжените сили ще работят заедно с другите служби за сигурност, за да овладеят обстановката. 

/ЛМ/

Свързани новини

30.10.2025 14:59

Протести избухнаха в Танзания след оспорвани избори

Стотици хора излязоха днес по улиците в Танзания за втори пореден ден на протести след оспорвани президентски избори. Правозащитната организация "Амнести интернешънъл" съобщи за двама убити, предаде Асошиейтед прес.
29.10.2025 19:46

Полицията в Танзания обяви вечерен час в Дар ес Салам заради протестите в страната

Полицията на Танзания обяви днес вечерен час в най-големия град и основен търговски център на страната Дар ес Салам, след като протести, съпроводени с насилие помрачиха изборите, за които се очакваше, че ще бъдат спечелени от настоящия президент Самия Сулуху Хасан след отстраняването на водещите кандидати от опозицията, предадоха Ройтерс и Франс прес.
29.10.2025 06:56

Избирателните секции в Танзания отвориха врати, като управляващата партия се стреми да удължи дългогодишната си власт

Избирателните секции в Танзания отвориха врати за избори, белязани от опасения на правозащитни организации и задържане на опозиционери, предаде Асошиейтед прес. Президентът Самия Сулуху Хасан се кандидатира за втори мандат. Тя членува в

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 11:49 на 31.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация