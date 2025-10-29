Избирателните секции в Танзания отвориха врати, като управляващата партия се стреми да удължи дългогодишната си власт

Избирателните секции в Танзания отвориха врати за избори, белязани от опасения на правозащитни организации и задържане на опозиционери, предаде Асошиейтед прес.

Президентът Самия Сулуху Хасан се кандидатира за втори мандат. Тя членува в управляващата Революционна партия, която управлява страната от получаването на независимост през 1961 г.

Гласуването официално започна в 7:00 ч. (местно време – 6:00 българско) и е планирано да приключи в 16:00 ч., след което ще започне преброяването на гласовете.

Предварителните резултати се очакват в рамките на 24 часа, но избирателната комисия има седем дни, за да обяви окончателните резултати.

Лидерът на основната опозиционна Партия на демокрацията и прогреса Тунду Лису е в затвора и е изправен пред обвинения в държавна измяна, след като призова за избирателни реформи, докато на кандидата на друга опозиционна партия му беше забранено да се кандидатира.