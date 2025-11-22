Концерт в памет на маестро Станислав Ушев ще има на 24 ноември в Шумен, ще бъде открит и барелеф на диригента

Община Шумен и Симфониета Шумен организират концерт „Паметта дирижира времето“ в памет на маестро Станислав Ушев. Събитието ще се състои на 24 ноември в зала „Проф. Венета Вичева“. Преди концерта ще бъде официално открит барелеф на маестро Ушев пред входа на залата, съобщиха от Симфониета Шумен.

Диригент на концерта ще бъде Славил Димитров, а солист – изтъкнатата пианистка Пламена Мангова. В програмата са включени „Песен“ из „Българска сюита“ от Панчо Владигеров, Концерт за пиано и оркестър № 1 от Дмитрий Шостакович и Увертюра-фантазия „Ромео и Жулиета“ от Чайковски. Концертът се реализира със съдействието и финансовата подкрепа на Община Шумен, която е съорганизатор на събитието. Входът е свободен.

„Станислав Ушев безспорно е един от най-изявените български диригенти. Завършил е специалност Оперно-симфонично дирижиране в Консерватория „Римски-Корсаков“ в Санкт Петербург в класа на проф. Марис Янсонс. От 1985 до 1993 г. е диригент, а през 1993 г. и директор на Плевенската филхармония. От 1996 г. е директор на Държавна филхармония Шумен, а от 2000 до 2010 г. е и главен диригент на Оперно-филхармоничното дружество – Варна. Реализирал е многобройни студийни записи със Симфоничния оркестър на БНР на съвременна и класическа музика“, допълниха от Симфониета Шумен.

„Станислав Ушев е отличаван с награди от Съюза на българските композитори в категория „Изпълнителско майсторство – диригенти“. Той е носител на наградата „Златна муза 2003“ на Руския културен център за записа на Симфония № 3 от Сергей Рахманинов и за високите му постижения в популяризирането на руската музика в България. Бил е гост-диригент в Русия, Италия, Испания, Франция, Турция, Румъния, Гърция, Япония, Южна Корея и Полша. През 2020 г. е отличен с наградата на Шумен за дългогодишния му принос към културния живот на града. Станислав Ушев оставя значим отпечатък в българската класическа музика — като диригент, ръководител на оркестри и като човек, който подкрепя младите таланти“, посочиха още от Симфониета Шумен.

Както БТА съобщи, специализираният експертен съвет за изобразителни изкуства към Министерството на културата одобри проекта за поставяне на паметна плоча на маестро Станислав Ушев на източния вход на сградата на Община Шумен. Автори на проекта за паметната плоча са арх. Пламен Георгиев и скулпторът Бехчет Данаджъ. Симфониета Шумен отбеляза 65 години от рождението на диригента Станислав Ушев (1958-2021 г.) с концерт "Бетовен 1+1" на 6 декември 2023 г. Симфониетата в Шумен изнесе и през декември 2022 г. концерт в памет на дългогодишния си диригент и директор Станислав Ушев.