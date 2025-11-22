С поднасяне на цветя самоковци почетоха паметта на Анастас Карастоянов

Културни дейци, общественици, фотографи, представители на местната администрация и граждани на Самоков почетоха паметта на пионера на българската фотография Анастас Карастоянов. Те поднесоха цветя пред неговия паметник, който беше открит миналата година.

За делото на Анастас Карастоянов припомни уредникът в Исторически музей – Самоков Любомир Николов. Той каза, че пионерът на българската фотография е голямо име в историята не само на Самоков, но и на България. Николов припомни, че е написал книга за Карастоянов. По думите му, първите години на фотографа в Самоков са свързани с дейността в семейната печатница на баща му Никола Карастоянов.

Любомир Николов посочи, че се очаква скоро в града да бъде открит Музей на фотографията.

Тази вечер ще бъде връчена и Националната награда за фотографско изкуство „Анастас Карастоянов“.