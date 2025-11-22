Треньорът на Интер Кристиан Киву преди дербито срещу Милан: „Очаква ни завладяващ мач, знаем какво означава за феновете“

Старши треньорът на Интер Кристиан Киву настоя, че в предстоящото голямо дерби срещу Милан няма фаворити, като той няма да може да разчита на нидерландския национал Дензъл Дъмфрис, който все още не е възстановен от травма на глезена.

„Очаква ни завладяващ мач заради всичко, което представлява това дерби, а ние знаем какво означава за феновете“, коментира Киву на пресконференцията преди двубоя.

„Те искат да имат един спокоен понеделник, без приятелите да им се подиграват. Това прави футбола толкова велик. Знаем какво искаме да направим. Светът ни гледа“, добави наставникът на Интер, който дели първото място във временното класиране в Серия А с тима на Рома, като и двата състава имат по 24 точки в актива си.

„Трябва да вземем тези три точки, но дербито е отделен мач и в тази ситуация няма фаворити. Трябва да излизаме с правилната решителност във всеки мач, не само в двубоите с пет звезди. Шампионатът се решава в 38 кръга“, каза още Кристиан Киву.

„Вече знам как се преживява дербито и седмицата преди него. Понякога подготовката може да стане прекомерна. Надявам се, че ще бъде забавен мач, защото искаме да оставим добро впечатление за италианския футбол“, продължи специалистът.

„Опитвам се да мотивирам футболистите си във всеки мач, а не само в тези ситуации. Трябва да бъдем решителни, за да насочим инерцията в нашата посока. Познаваме качествата на Милан. Те могат да бъдат смъртоносни при контраатаките, но това не означава, че трябва да променим собствения си стил на футбол. Трябва да сме готови да се изправим пред различни препятствия“, заяви Киву.

„Трябва да се наслаждаваме на малките неща. Тревожността те кара да виждаш най-лошия сценарий и не бива да се слуша, защото лъже. Тя не ти позволява да изразиш истинската си стойност. Италианският футбол е много състезателен, което го прави прекрасен, но трябва да добавим още към това“, завърши старши треньорът на Интер.