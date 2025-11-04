Кристиан Киву преди домакинството на Кайрат: "Никога не е лесно да печелиш в подобни турнири"

Старши треньорът на Интер Кристиан Киву говори преди утрешното домакинство на Кайрат Алмати в 4-ия кръг на основната фаза на Шампионската лига. Румънският специалист защити капитана Лаутаро Мартинес, който не успя да се разпише в последните си четири мача от първенството на Италия.

„Никога не е лесно да печелиш в подобни турнири. Нашият съперник премина през четири квалификационни кръга, така че трябва да го уважаваме и да останем фокусирани. Работим върху подобряването ни и намирането на постоянство. Ще има и бури, защото такива са футболът и животът. Това, което е от значение, е да останем прави и с високо вдигнати глави. Няма значение дали някой е титуляр, или резерва - всеки може да направи разликата.

Лаутаро не е проблем, а пример чрез своя труд. Ако нападателят не бележи, друг ще го прави. Понякога тежестта на отговорността замъглява неговите мисли. Затова му казах да се усмихва повече. Той знае кой е, колко много се труди и какво представлява за нас“, заяви Киву на пресконференция.