Александър Бублик отпадна от тенис турнира в Мец

Александър Бублик отпадна във втория кръг на турнира по тенис АТП 250 на твърди кортове в Мец (Франция). Поставеният под номер 13 представител на Казахстан загуби с 5:7, 6:3, 5:7 срещу "щастливия губещ" Виталий Сачко.

Финалистът от 2022 година Бублик не успя да достигне до точка за пробив в третия сет, когато отстъпи, губейки подаването си в 12-ия гейм. Украинецът се намира на 186-то място в световната ранглиста и е първият представител на своята родина, който достигна до четвъртфинал в турнир на АТП след Серхий Стаховски през 2019 година.

Сачко ще играе срещу Клеман Табюр, след като френският представител победи много драматично Александър Блокс (Белгия) със 6:7 (4), 7:6 (6), 7:6 (6).

Лърнър Тиен елиминира "щастливия губещ" Моез Ечарги след победа със 7:6 (3), 6:3. 19-годишният американец за шести път през сезона достигна до най-добрите осем в в турнир от мъжката тенис асоциация. В следващия кръг Тиен ще играе срещу Матео Беретини. Италианецът спечели със 7:6 (5), 6:3 срещу Александър Вукич (Австралия).

Германецът Даниел Алтмайер също се класира за четвъртфиналите, след като представителят на домакините Юго Гастон беше принуден да се откаже след края на втория сет на двубоя. В първата част французинът победи с 6:4, но след това Алтмайер се върна в срещата след 6:0 в своя полза.

Кириан Жаке, който достигна до основната схема като "щастлив губещ", победи с 6:0, 6:2 Дан Адед в изцяло френския мач от втория кръг.