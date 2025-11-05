Подробно търсене

Музеят в Търговище подреди нова експозиция в Славейковото училище

Кореспондент на БТА в Търговище Екатерина Христова
БТА, Колекция хладно оръжие представя в изложба Регионалният исторически музей в Търговище, Снимка: кореспондент на БТА в Търговище Екатерина Христова
Търговище ,  
05.11.2025 21:08
 (БТА)

Нова експозиция представи пред граждани екипът на Регионалния исторически музей в Търговище. В сградата на Славейковото училище са изложени ками, саби, ножове, ятагани и други образци на хладното оръжие, съхранявани във фонда на музея.

Озаглавена „По острието на историята - колекция хладно оръжие ХIХ–ХХ век от фонда на РИМ – Търговище“, експозицията е посветена на 140-ата годишнина от Сръбско-българската война и 110 години от влизането на България в Първата световна война.

Музеят в Търговище в своята 70-годишна история има над 50-хиляден фонд, обяви при представянето на експозицията директорът на институцията Магдалена Жечева. По думите й показвайки тематично част от тези ценности, екипът на музея се стреми да потопи гражданите в атмосферата на отминалите събития.

Показани са оригинални оръжия, част от които датирани и с описание на притежаля им. А чрез постери са представени характерни особености на категориите експонати.

Изложбата е и повод да си спомним за участвалите във войните наши съграждани, сред които ген. Симеон Янков, Панайот Бърнев, Иван Бончев, Йордан Аврамов, изтъкнаха историците.

Изложбата „По острието на историята - колекция хладно оръжие ХIХ–ХХ век от фонда на РИМ – Търговище“ е създадена във връзка с подготовката и отпечатването на едноименен каталог, издаването на който е финансирано от Министерството на културата.

/ТНП/

