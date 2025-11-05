Музеят в Търговище подреди нова експозиция в Славейковото училище

site.btaМузеят в Търговище подреди нова експозиция в Славейковото училище
Нова експозиция представи пред граждани екипът на Регионалния исторически музей в Търговище. В сградата на Славейковото училище са изложени ками, саби, ножове, ятагани и други образци на хладното оръжие, съхранявани във фонда на музея.
Озаглавена „По острието на историята - колекция хладно оръжие ХIХ–ХХ век от фонда на РИМ – Търговище“, експозицията е посветена на 140-ата годишнина от Сръбско-българската война и 110 години от влизането на България в Първата световна война.
Музеят в Търговище в своята 70-годишна история има над 50-хиляден фонд, обяви при представянето на експозицията директорът на институцията Магдалена Жечева. По думите й показвайки тематично част от тези ценности, екипът на музея се стреми да потопи гражданите в атмосферата на отминалите събития.
Показани са оригинални оръжия, част от които датирани и с описание на притежаля им. А чрез постери са представени характерни особености на категориите експонати.
Изложбата е и повод да си спомним за участвалите във войните наши съграждани, сред които ген. Симеон Янков, Панайот Бърнев, Иван Бончев, Йордан Аврамов, изтъкнаха историците.
Изложбата „По острието на историята - колекция хладно оръжие ХIХ–ХХ век от фонда на РИМ – Търговище“ е създадена във връзка с подготовката и отпечатването на едноименен каталог, издаването на който е финансирано от Министерството на културата.
/ТНП/
