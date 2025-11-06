Подробно търсене

Номинираният за шеф на НАСА предлага да се изпрати мисия до Марс през 2026 г.

Пламен Йотински
Номинираният отново за шеф на НАСА Джаред Айзъкман. Снимка: AP/John Raoux
Вашингтон,  
06.11.2025 01:38
 (БТА)

Номинираният от президента на САЩ за шеф на НАСА ,милиардерът Джаред Айзъкман,  предложи да се изпрати безпилотна мисия до Марс още през следващата година, съобщи агенция Ройтерс, цитирайки агенция Блумбърг.

Блумбърг твърди, че разполага с откъси от плана "Проект Атина", подготвен от Айзъкман.

В документа се посочва, че една от компаниите, способни да помогнат на САЩ да изпрати мисия до Марс, може да бъде "СпейсЕкс"  на милиардера Илон Мъск. Освен това се споменава възможно сътрудничество на НАСА с компаниите "Блу Ориджин", "Рокет Лаб" и "Аксиов Спейс".

Айзъкман по-рано потвърди съществуването на "Проект Атина". "[Проектът] Атина"  наистина беше проект, по който аз и много малка група хора работихме от момента на първото ми номиниране и оттеглянето му през май. Части от този план вече са остарели", написа милиардерът на страницата си в социалната мрежа "Екс". Той също така се запита защо изтичането на документа в медиите се е случило едва сега: "Изглежда, че някои позволяват на политиката да застане на пътя на мисията [на НАСА] и целите на президента в областта на космоса".

По-рано тази година Тръмп вече номинира Айзъкман за поста на шеф на НАСА. На 30 април комисията на Сената на Конгреса на САЩ по търговия, наука и транспорт препоръча Айзъкман да бъде одобрен за споменатия пост. Очакваше се окончателното гласуване по въпроса за назначаването му да се проведе в Сената през юни. На 31 май обаче американският лидер обяви, че оттегля кандидатурата на Айзъкман и възнамерява да номинира нов кандидат за посочената длъжност.

Американските медии наричаха Айзъкман протеже на Мъск.

/ПЙ/

