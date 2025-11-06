Манчестър Сити спечели категорично срещу Борусия Дортмунд в Шампионската лига

Манчестър Сити победи лесно с 4:1 у дома Борусия Дортмунд в мач от четвъртия кръг от основната фаза на Шампионската лига. С два гола за англичаните си отличи Фил Фоудън, а по веднъж се разписаха Ерлинг Холанд и Раян Черки.

Тиджани Райндерс асистира за откриващия гол на Фоудън в 22-ата минута, а Жереми Докю изведе Холанд, който беше точен срещу бившия си отбор със силен удар от наказателното поле седем минути след това.

В 57-ата минута отново Райндерс подаде за Фил Фоудън, който направи аванса за "небесносините" три гола.

Валдемар Антон върна един гол за Дортмунд в 72-ата минута, но Раян Черки оформи крайното 4:1 в добавеното време.

Сити няма поражение срещу германски съперници в девет последователни двубоя от евротурнирите.

В друга среща от турнира Барселона завърши наравно 3:3 като гост срещу Брюж. Николо Тресолди даде аванс за белгийците в шестата минута, но по-малко от 120 секунди след това Феран Торес изравни.

Карлос Форбс върна преднината за Брюж в 17-ата минута, а Ламин Ямал отново възстанови равенството след малко повече от един час игра.

Отново Форбс беше точен във вратата на Барса в 64-ата минута, а Кристос Цолис си вкара автогол в 77-ата минута, опитвайки се да блокира шут на Ямал.

Ромео Вермант реализира четвърти гол за домакините в допълнителното време, но той беше отменен заради нарушение по време на изграждането на атаката.

Преди днешното равенство каталунците бяха в серия от четири последователни успеха при гостувания в Шампионската лига.

Нюкасъл се наложи с 2:0 пред своя публика срещу Атлетик Билбао. Англичаните поведоха в 11-ата минута след попадение с глава на Дан Бърн след центриране от фаул на Киърън Трипиър.

Жоелинтон реализира втория гол в полза на "черно-белите" четири минути след почивката.

Нюкасъл записва три поредни победи в евротурнирите за първи път от 2007 година насам.

Интер Милано спечели с 2:1 у дома срещу Кайрат Алмати след голове на Лаутаро Мартинес в 45-ата и Карлос Аугусто в 67-ата минута. Между двете попадения за "нерадзурите" точен за гостите беше Офри Арад десет минути след почивката.

Италианският гранд е с пълен актив от 12 точки, колкото имат и Арсенал и Байерн Мюнхен.

Байер Леверкузен победи с минималното 1:0 домакина Бенфика, а точен за "аспирините" беше Патрик Шик в 65-ата минута.

Хеттрик на Виктор Осимен след почивката осигури успеха с 3:0 на Галатасарай като гост срещу Аякс. Две от попаденията на нигерийския национал дойдоха след изпълнения на дузпи.

В 59-ата минута Осимен откри резултата в Амстердам след асистенция на Лерой Сане, след което беше точен на два пъти от бялата точка в 66-ата и 78-ата минута.

Гол на сърбина Лазар Самарджич в 90-ата минута осигури успеха с 1:0 в полза на Аталанта срещу домакина Олимпик Марсилия. Шарл де Кетеларе от гостите пропусна дузпа в 14-ата минута.