Полузащитникът на Манчестър Сити Фил Фоудън: "Просто трябва да играя с усмивка на лице"

Кремена Младенова
снимка: Nick Potts/PA via AP
Манчестър,  
06.11.2025 11:58
 (БТА)

Авторът на два гола за Манчестър Сити Фил Фоудън при победата с 4:1 над Борусия Дортмунд в Шампионската лига не скри, че е доволен от признанието за Играч на мача, което получи след срещата на английска земя.

"Много ми харесва. Просто трябва да играя с усмивка на лице, което правя. Миналата година беше по-трудна, не само за мен, но и за всички", коментира Фоудън, цитиран от TNT Sports.

"През този сезон има една нова задружност и това се вижда. Борусия Дортмунд ни създаде някои проблеми. Те са страхотен отбор, но ние се придържахме към плана и надделяхме с нашия талант в атака", каза още английският национал.

По повод възстановяването на тима от трудностите, през които премина, Фил Фоудън заяви: "Имаме страхотни капитани в нашия отбор и говорим за това как можем да се върнем на правилния път. Добавихме и страхотни футболисти към състава, което донесе истинска жажда и единство. Ставаше дума за това да се опитаме да бъдем отборът, който бяхме преди. Този сезон виждаме проблясъци на това."

/КМ/

Свързани новини

06.11.2025 09:27

Наставникът на Борусия Дортмунд Нико Ковач: "Видяхме, че Манчестър Сити е фантастичен отбор"

"Видяхме, че Сити е фантастичен отбор. Мисля, че започнахме много добре през първите петнадесет минути, имахме владение на топката и контрол над играта, но през първото полувреме те увеличиха скоростта и видяхте качествата им", каза Ковач пред TNT Sports.
06.11.2025 08:04

Мениджърът на Манчестър Сити Пеп Гуардиола похвали представянето на Холанд и Фоудън след победата на Борусия Дортмунд

Гуардиола каза, че е прекарал вторник вечерта, гледайки как отборът на Арне Слот побеждава Реал Мадрид с 1:0 и настоя, че е добре запознат с предизвикателството, въпреки скорошното им колебание.

